نشست شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی هرمزگان، با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سید رضا صالحی امیری در این نشست گفت: با همکاری دولت و بخش خصوصی، هرمزگان باید قطب گردشگری دریایی کشور شود و در عرصه جهانی نیز باید به مقصد مهم گردشگری بین المللی با موضوع جنگ و دستاورد‌های نبرد هرمز تبدیل شود.

وی به موقعیت هرمزگان برای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری دریایی اشاره کرد و افزود: این ظرفیت و موقعیت حتی بین هفت استان دریایی و ساحلی کشور هم بی نظیر است.

صالحی امیری گفت: با حمایت دولت تا پایان امسال پانصد طرح در دیگر سر فصل‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سراسر کشور افتتاح می‌شود.

به گفته وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، فقط امسال ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای توسعه مشاغل مرتبط با گردشگری روستایی و پنجاه همت برای رونق مشاغل مرتبط در نوار ساحلی کشور، اختصاص داده شده است که کارآفرینان هرمزگانی می‌توانند، با ارائه طرح‌های بازده از این تسهیلات استفاده کنند.

استاندار هرمزگان از پایداری ملی تاریخی در جنوب کشور گفت و افزود: دشمن آمریکایی، صهیونی در جنگ تحمیلی سوم، بیش از هفت هزار پرتابه به هرمزگان شلیک کرد، اما این حملات تجاوزکارانه هم نتوانست یکپارچگی حاکمیتی و سرزمینی را در هرمزگان بعنوان کانون نبرد هرمز تهدید کند.

محمد آشوری جبران خسارت‌های ناشی از جنگ اخیر در همه حوزه‌ها و به ویژه در زمینه گردشگری و سفر‌های دریایی را از راهبرد‌های دولت معرفی کرد و ارتقا جایگاه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در هرمزگان را نشانه اهمیت دهی به بخش خصوصی در تصمیم سازی‌ها عنوان کرد.

احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: ایجاد نمایشگاه و فروشگاه دایمی صنایع دستی در استان از نیاز‌ها و خواسته‌های فعالان این بخش است.

عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی نماینده مردم حوزه انتخابیه شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی راه اندازی تور‌های گردشگری در خور‌ها و حمایت از مشاغل سنتی در آستانه فراموشی مانند حصیربافی را خواستار شد.

عادل شهرزاد مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان از تهیه سندراهبردی این اداره کل گفت و افزود: رونق گردشگری دریایی و توسعه نوار ساحلی در چهارده جزیره و دستکم پنجاه درصد نوار ساحلی مکران، از مهمترین محور‌های سند جدید است.

بهره‌گیری از کریدور‌های اقتصادی شمال، جنوب، شرق و غرب در هرمزگان از اولویت‌های دیگر سند توسعه راهبردی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان است.

نعمت زاده از دبیرخانه شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی هرمزگان، بخش گردشگری را از آسیب پذیر‌ترین فضا‌های کسب و کار استان در شرایط اخیر نام برد.

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نیک رو رئیس انجمن فعالان صنعت گردشگری و صنایع دستی هرمزگان، تدوین بسته‌های حمایتی در شرایط تورمی برای همه فعالان بخش خصوصی این حوزه را خواستار شد.

صد و بیست و سومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی هرمزگان در بندرعباس برگزار شد و نمایندگان مشاغل مختلف دیدگاه‌های خود را با وزیر در میان گذاشتند.