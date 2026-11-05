بامشکلاتی که در حوزه جنوب از لحاظ تخلیه وبارگیری کشتی‌ها در اثر ماسه دریایی پیش آمده و مرز‌های زمینی از اهمیت راهبردی بسیار بالایی برخوردار شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون وزیر اقتصاد ودارایی و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در آیین افتتاح خط ریلی گمرک اصفهان گفت: در این شرایط یکی از راهکار‌های موثر در توسعه صادرات شرکت راه آهن بود که به خوبی توانست این مشکل مرتفع کند.

فرود عسگری افزود: امیدواریم بتوانیم از این ظرفیت برای حمل کالا‌های صادراتی استان به مقاصد کشور‌های مختلف استفاده بکنیم باتوجه به اینکه استان اصفهان از ظرفیت بالایی در صادرات کالا دارد.

وی گفت: همینطور برای واردکردن کالا از مرز‌های کشور به استان اصفهان می‌توان از این ظرفیت ایجاد شده بهره برد.