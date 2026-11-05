مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت زنجان از ورود و میزبانی این استان از پیکرهای مطهر ۴ شهید گمنام دوران دفاع مقدس همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان زنجان از ورود و میزبانی این استان از پیکرهای مطهر ۴ شهید گمنام دوران دفاع مقدس همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) خبر داد.

عباس بابایی اظهار داشت: دیار غواصان دریادل در ایام شهادت مظلومانه بی‌بی دو عالم، حضرت صدیقه کبری (س)، میزبان عطر شهادت و پیکرهای مطهر ۴ شهید گمنام دفاع مقدس خواهد بود.

وی با تشریح برنامه‌های پیش‌بینی شده برای استقبال، وداع و تدفین این شهدای گرانقدر گفت: آیین استقبال رسمی از این کبوتران خونین‌بال، روز یک‌شنبه ۱۷ آبان‌ماه، ساعت ۱۵:۳۰ از میدان بسیج به‌سمت حسینیه عاشقان ثارالله (ع) برگزار خواهد شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان زنجان افزود: همچنین پیکرهای مطهر شهدا از تاریخ ۱۷ لغایت ۲۲ آبان‌ماه به‌صورت ۲۴ ساعته در معراج شهدای واقع در حسینیه عاشقان ثارالله (ع) میزبان دلدادگان فرهنگ ایثار و شهادت خواهند بود.

بابایی با اشاره به برگزاری مراسم وداع استانی تصریح کرد: آیین وداع با این شهدای گمنام، پنج‌شنبه ۲۱ آبان‌ماه از ساعت ۲۱:۰۰ در میدان انقلاب زنجان برگزار می‌شود.

وی در خصوص جزئیات مراسم تشییع و تدفین خاطرنشان کرد: آیین تشییع پیکر مطهر شهدا هم‌زمان با روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه، ساعت ۰۹:۴۵ صبح هم‌قدم با عزاداران هیئت فاطمیون زنجان از مقابل مسجد جامع به‌سمت آستان مقدس امامزاده سیدابراهیم (ع) برگزار خواهد شد و پس از اقامه نماز جمعه، پیکر مطهر این عزیزان در مصلای خاتم‌الانبیاء (ص) به خاک سپرده می‌شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان زنجان در پایان از عموم مردم ولایت‌مدار و شهیدپرور استان دعوت کرد تا با حضور پرشور خود در این آیین‌ها، در بدرقه لاله‌های فاطمی شریک باشند.