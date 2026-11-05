دامپزشکی مازندران با واکسیناسیون، سم‌پاشی، درمان رایگان و آموزش دامداران، اقدامات پیشگیرانه برای کنترل بیماری‌های دامی را دنبال می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل دامپزشکی مازندران از واکسیناسیون بیش از ۱۱ هزار رأس دام علیه بیماری‌های تب برفکی و هاری و ارائه خدمات رایگان دامپزشکی در مناطق کمترتوسعه‌یافته استان خبر داد.

حمزه آقاپور کاظمی گفت: در این مناطق، علاوه بر واکسیناسیون دام‌ها، اقداماتی از جمله سم‌پاشی، ارائه خدمات دارویی، درمان رایگان و آموزش دامداران نیز انجام شده است.

وی با اشاره به اقدامات مشترک دستگاه‌ها در مناطق کمترتوسعه‌یافته افزود: سال گذشته بیش از ۲ میلیون خدمت رایگان در این مناطق ارائه شد که با هدف پیشگیری از بیماری‌های دامی، اجرای اقدامات پدافندی و پیشگیرانه و کمک به تأمین پایدار امنیت غذایی در استان انجام گرفت.

مدیرکل دامپزشکی مازندران با بیان اینکه پایش‌های مستمر بیماری‌های دامی در استان ادامه دارد، گفت: تاکنون کانونی که منجر به تلفات سنگین دام یا شیوع گسترده بیماری در استان شود، نداشته‌ایم.

آقاپور کاظمی همچنین با اشاره به آغاز طرح واکسیناسیون تب برفکی از ابتدای شهریور افزود: این طرح با پیش‌بینی پوشش بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ رأس دام در سطح استان آغاز شده است.