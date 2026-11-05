خط ریلی به طول ۷۰۰ متر با بیش از ۲۵ میلیارد تومان هزینه در راستای حمل وافزایش بارگیری به اقصی نقاط کشور در داخل منطقه گمرک اصفهان امروز افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل راه آهن استان اصفهان در این آیین گفت: باتوجه به تعامل با گمرک استان حجم بار‌های صادراتی از استان اصفهان به مرز‌های مختلف کشور رو به افزایش است.

مجید ارجونی افزود: در هفت ماهه امسال، ۱۰۳ هزار تن بار از اصفهان به مرز‌های کشور حمل شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶۰۰ درصد رشد بار صادرات محقق شده است.

وی گفت: این درحالیست که در سال ۱۴۰۴، ۷۱ هزار تن بار از این استان به نقاط مختلف کشور جابجا شد بطوریکه در هفت ماهه امسال به رقمی بیشتر ازسال گذشته رسیده‌ایم.

مدیرکل راه آهن استان اصفهان افزود: در هماهنگی وتعامل با گمرک ونگاه بلند مدیریت ارشد استان در خصوص صادرات کالا به اقصی نقاط کشور در اصفهان این اتفاق افتاده است.