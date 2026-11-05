دادستان انتظامی قضات کشور گفت: ارتقای سرمایه اجتماعی نظام از طریق صدور آرای متقن و صیانت از استقلال دستگاه قضایی ۲ اصل اساسی در این دستگاه است و تلاش‌ها باید در این راستا باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، حجت‌الاسلام علی عبداللهی در نشست مسئولان قضایی استان اردبیل، با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی، رعایت دو اصل اساسی را در دستگاه قضایی ضروری دانست و اظهار کرد: نخستین اصل، تلاش برای ارتقای سرمایه اجتماعی نظام از طریق صدور آرای متقن، برخورد قاطع و قانونی با مظاهر فساد و افزایش اعتماد عمومی است.

وی افزود: اصل دوم، صیانت از استقلال دستگاه قضایی است؛ چرا که استقلال قضا به هیچ عنوان نباید تضعیف شود و این استقلال، زمینه‌ساز تأمین امنیت، تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم است.

دادستان انتظامی قضات کشور با تأکید بر صیانت از اعتقادات دینی و ارزش‌های اسلامی تصریح کرد: ما بر اساس اعتقادات دینی زندگی می‌کنیم و در سایه ولایت فقیه و تحت بیرق ولی امر مسلمین خدمتگزار مردم هستیم و هر اقدامی که موجب خدشه‌دار شدن اعتقادات دینی مردم شود، خیانت محسوب می‌شود و باید با آن برخورد قانونی صورت گیرد.

رییس کل دادگستری استان اردبیل نیز در این نشست اظهار کرد: ۱۹ حوزه قضایی در استان به شهروندان خدمات قضایی ارائه می‌کنند و دادگستری استان در ارزیابی عملکرد عملیاتی موفق به کسب رتبه پنجم کشوری شده و حاصل تلاش، برنامه‌ریزی و اهتمام مجموعه قضایی استان است.

حجت‌الاسلام حسین کثیرلو با اشاره به اقدامات حوزه کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و اشتغال زندانیان تصریح کرد: استان اردبیل طی سال‌های اخیر در زمینه اشتغال زندانیان موفق به کسب رتبه نخست کشوری شده است.

وی اضافه کرد: رسیدگی به امور قضایی استان به‌صورت شبانه‌روزی و بدون تعطیلی، حتی در جنگ نیز استمرار داشت و ۳۲ شعبه دادگاه صلح در استان فعال است و میزان مصالحه در پرونده‌های ارجاعی به شورا‌های حل اختلاف به ۴۷ درصد رسیده است.

رییس کل دادگستری استان اردبیل ادامه داد: کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری با محوریت معاونت اقتصادی دادگستری استان، مسائل اقتصادی و موانع پیش‌روی واحد‌های تولیدی را بررسی می‌کند و با این اقدامات، هیچ واحد تولیدی تعطیل نشده و میزان تعدیل نیروی کار در واحد‌های تولیدی در سطح پایین است.

حجت‌الاسلام کثیرلو با اشاره به وضعیت فعالیت گمرکات استان اظهار کرد: بر اساس گزارش ناظر گمرکات استان، میزان ترانزیت خارجی کالا در هفت‌ماهه سال جاری به ۴۷۲ هزار تن رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است.

وی تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی مستقیم به مطالبات مردم را از اولویت‌های دستگاه قضایی استان دانست و گفت: با برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر لازم، ملاقات مردمی رییس کل دادگستری استان به‌صورت روزانه برگزار می‌شود تا شهروندان بتوانند بدون واسطه مسائل و مشکلات قضایی خود را مطرح کنند.

رییس کل دادگستری استان اردبیل اظهار کرد: مسئولان و کارکنان مجموعه قضایی استان با حضور در تجمعات مردمی و موکب‌های مستقر در میادین، ضمن ایراد سخنرانی، خدمات و مشاوره‌های قضایی لازم را به شهروندان ارائه کرده‌اند و این حضور و خدمت‌رسانی به‌صورت مستمر ادامه دارد.

در پایان این نشست، تعدادی از مسئولان قضایی استان اردبیل با اهدای لوح سپاس تجلیل شدند و گلزار شهید گمنام دادگستری اردبیل گلباران و زیارت شد.