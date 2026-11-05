بر اثر طوفان شدید شن در بزرگراه یزد به میبد ۸ دستگاه خودرو با یکدیگر برخورد کردند و ۱۲ نفر مصدوم شدند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس پلیس راه استان یزد گفت: عصر امروز بر اثر طوفان شدید شن و کاهش دید افقی در بزرگراه یزد به میبد و در حوالی پل خورشید، تصادف زنجیره‌ای سنگینی میان هشت دستگاه خودرو به وقوع پیوست.

سرهنگ زارع افزود: این سانحه رانندگی میان یک دستگاه اتوبوس، یک دستگاه مینی‌بوس، دو دستگاه کامیون و چهار دستگاه خودروی سواری رخ داد که متأسفانه ۱۲ نفر از هموطنان، مصدوم شدند.

وی ادامه داد: تمامی مصدومان این سانحه زنجیره‌ای برای دریافت ادامه مراحل درمان به سرعت به مراکز درمانی اعزام شدند.

شایان ذکر است؛ پلیس راه استان ضمن حضور در محل و روان‌سازی ترافیک، از رانندگان خواست در شرایط بحرانی جوی و کاهش دید، با احتیاط کامل و سرعت مطمئنه تردد کنند.