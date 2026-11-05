به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نمایش «خاتم شکسته» در اراک به روی صحنه رفت.

کارگردان و تهیه‌کننده نمایش «خاتم شکسته» از اجرای این نمایش از هشتم تا هفدهم آبان‌ در سالن ورزشی حسینیه عاشقان ثارالله خبر داد.

اسماعیل محمدی افزود: این نمایش با حضور حدود ۸۰ بازیگر و عوامل پشت صحنه اجرا می‌شود و با استقبال خوب مردم، به‌ویژه دانشجویان، همراه بوده است.

او گفت: پنجشنبه ۱۴ آبان‌ماه، هم‌زمان با اجرای نمایش، میزبان پیکر مطهر یک شهید گمنام خواهیم بود.

محمدی با اشاره به محتوای این اثر افزود: «خاتم شکسته» روایتی از زبان سلمان فارسی است که به حوادث پس از شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) می‌پردازد.

نمایش «خاتم شکسته» از ۸ آبان‌ روی صحنه رفته و اجرای آن تا ۱۷ آبان‌ ادامه دارد.