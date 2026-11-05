مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، از آغاز عملیات اجرایی و افتتاح طرح‌های اقتصادی در کیش به ارزش بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، از هفته آینده خبر داد.

افتتاح و کلنگ‌زنی بیش از ۱۰۰ همت طرح در کیش، هفته آینده

افتتاح و کلنگ‌زنی بیش از ۱۰۰ همت طرح در کیش، هفته آینده

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری در این نشست بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت روز کیش برای تقویت همبستگی ملی، افزایش نشاط اجتماعی و معرفی توانمندی‌های کیش تأکید کرد.

او افزود: در شرایطی که دشمنان در تلاش برای ایجاد ناامیدی و تضعیف روحیه عمومی هستند، حفظ پویایی اقتصادی و اجتماعی و تقویت امید در جامعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و کیش می‌تواند با اتکا به ظرفیت‌های خود، در این مسیر نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به تداوم روند توسعه و اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری در کیش، افزود: هفته آینده، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان طرح افتتاح و عملیات اجرایی تعدادی از طرح‌های جدید نیز آغاز خواهد شد.

او خاطرنشان کرد: این روند نشان‌دهنده تداوم جریان سرمایه‌گذاری و پیشرفت طرح‌های توسعه‌ای کیش، با وجود فشار‌ها و محدودیت‌های تحمیلی دشمن است و با حمایت دولت، تلاش خواهیم کرد زمینه تقویت و پشتیبانی از کسب‌وکار‌ها در کیش را فراهم کنیم.

محمد کبیری با تأکید بر ضرورت هماهنگی و مشارکت بخش‌های مختلف سازمان منطقه آزاد کیش، تصریح کرد: معاونت‌ها، مدیریت‌ها و شرکت‌های تابعه باید با هم‌افزایی و برنامه‌ریزی منسجم، در اجرای برنامه‌های روز کیش مشارکت فعال داشته باشند تا این مناسبت با حضور گسترده قشر‌های مختلف جامعه، اصناف و گردشگران به رویدادی اثرگذار و خاطره‌انگیز تبدیل شود.

سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، نیز در این نشست، از برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات پیش‌بینی‌شده برای گرامیداشت هفته کیش خبر داد.

محمدحسین حسنی، افزود: جزئیات برنامه‌های تدارک‌دیده‌شده برای روز کیش در نشست خبری اطلاع‌رسانی خواهد شد.