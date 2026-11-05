همایش «سفیران فاطمی» در راستای اجرای نیت موقوفه مشارکتی «مهر فاطمی» برگزار و ۲۷۰ مبلغ برای تبلیغ و تبیین معارف فاطمی به مناطق مختلف استان خراسان رضوی اعزام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، آیت‌ الله سیداحمد علم‌ الهدی در همایش «سفیران فاطمی» با تأکید بر ضرورت جهت‌ دهی به محبت مردم نسبت به اهل‌ بیت (ع) گفت: باید در عرصه اجتماعی تلاش کرد تا عشق و ارادت مردم به سوی ائمه اطهار (ع) سوق پیدا کند و معارف و آموزه‌ های این خاندان برای جامعه تبیین شود.

آیت‌ الله علم‌ الهدی منبر را بهترین مکتب و فرصت برای انتقال پیام اهل‌ بیت (ع) دانست و افزود: مبلغان باید پیام اهل‌ بیت (ع) را به‌ گونه‌ ای بیان کنند که نگاه و دل‌ های مردم به سوی این خاندان هدایت شود.

نماینده ولی‌ فقیه در خراسان رضوی با اشاره به جایگاه روضه‌ خوانی در پیوند عاطفی مردم با اهل‌بیت (ع) اظهار کرد: روضه‌ های پس از منبر نمونه‌ ای از ظرفیت‌ هایی است که می‌ تواند محبت مردم را به اهل‌ بیت (ع) جذب کند. روضه‌ خوانی جوهره فعالیت‌ های تبلیغی و طلبگی است و روضه حضرت زهرا (س)، حضرت زینب (س) و حضرت رقیه (س) از جمله مجالسی است که دل‌ های مردم را به این خاندان نزدیک می‌ کند.

در این همایش همچنین بر نقش مبلغان در تبیین معارف فاطمی و تبلیغ این معارف در شهرها و مناطق مختلف استان تأکید شد.

اعزام ۲۷۰ مبلغ به نقاط مختلف خراسان رضوی در راستای اجرای نیت موقوفه مشارکتی «مهر فاطمی» انجام می‌ شود؛ موقوفه‌ ای که با مشارکت مردمی و تجمیع سرمایه‌ های خرد شکل گرفته است.

بر اساس نیت این موقوفه، منابع آن برای پشتیبانی از برگزاری اجتماعات عزاداری فاطمی و جشن‌ های ولادت حضرت زهرا (س)، اجرای برنامه‌ های فرهنگی و آموزشی، نشر و تولید کتاب و دیگر آثار فرهنگی، اعزام مبلغ در ایام فاطمیه و کمک به ایجاد موقوفات حضرت زهرا (س) در مناطق مختلف استان خراسان رضوی هزینه خواهد شد.