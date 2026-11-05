به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مقاومت پایدار مردم ایران و حضور همیشه گسترده آنان در صحنه‌ی دفاع از کشور، اجازه نداده که خصومت‌های ۷۰ ساله دولت آمریکا علیه ایران، راه به جایی ببرد و این روز‌ها شکوه حضور مردم در اجتماعات شبانه و راهپیمایی ۱۳ آبان، شکستی سنگین‌تر از همیشه را به آمریکایی ها تحمیل کرده است.

مردم در دویست و چهل و نهمین شب اقتدار از حضور حماسی هموطنانشان در همه میدان ها قدردانی کردند.