به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ همزمان با صدور هشدار نارنجی سازمان هواشناسی درباره در پیش بودن بارش‌های پائیزی در اغلب مناطق کشور، دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط در یک نشست هماهنگی برنامه ها و وضعیت مقابله با تبعات بارش‌های سیلابی احتمالی را بررسی کردند.

در این نشست با تاکید سازمان هواشناسی مبنی بر پیش بینی بارش برف در مناطق کوهستانی، سازمان مدیریت بحران و سازمان راهداری از آمادگی راه دار خانه‌ها برای اسکان اضطراری در راه مانده‌ها و باز کردن مسیر‌های برفی خبر دادند.

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی نیز با بیان اینکه بیش از هزار کیلومتر لایروبی رودخانه‌ها و مسیل‌ها انجام شده است، اظهار داشت: در نیمه نخست امسال بیش از هزار کیلومتر لایروبی شده و در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها نیز صد‌ها نقطه حادثه خیز مرمت و ایمن سازی شده است.

همچنین سازمان هلال احمر اعلام کرد؛ یگان‌ها و نیرو‌های امدادی این سازمان علاوه بر شهر‌ها و مناطق مسکونی، در جاده‌ها و مناطق گردشگری نیز حضور خواهند داشت.

بر اساس پیش بینی هواشناسی از امروز تا یکشنبه ۱۷ آبان بارش باران، رعد و برق و کاهش محسوس دما در ۱۶ استان کشور رخ می‌دهد و در این رابطه هشدار نارنجی کشاورزی صادر کرده است.

این هشدار تا روز یکشنبه برای ۲۸ استان کشور اغلب در دامنه‌های زاگرس و البرز، غرب و شمال غرب کشور جریان خواهد داشت.