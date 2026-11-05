رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه از تغییر محل برگزاری مرحله نهایی چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم از زاهدان به قم خبر داد و گفت: مرحله نهایی مسابقات سراسری قرآن کریم و پنجمین دوره مسابقات معارفی حدودا در نیمه آذرماه در قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدناصرالدین نوری‌زاده، با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت یاد و نام شهدا، به‌ویژه رهبر شهید و یاران باوفای ایشان، اظهار کرد: رهبر شهید رضوان الله تعالی علیه شخصیتی قرآنی و متخلق به اخلاق قرآنی بودند که آموزه‌های قرآن کریم در زندگی ایشان به‌خوبی متجلی و نمایان بود.

وی افزود: امسال نخستین سالگرد شهادت رهبر عزیزمان و نخستین دوره مسابقات قرآن کریم است که در نبود ان شهید فرزانه برگزار می‌شود؛ البته روح مطهر ایشان و شهدای گرانقدر ناظر بر اعمال و رفتار همه ماست و البته با حضور فرزند گرانقدر ایشان و خلف صالح رهبری شهید رهبر و ولی فقیه مان حضرت آیت الله حاج آقا مجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه الله ما حضور ایشان را کاملا حس میکنیم.

حجت الاسلام نوری‌زاده با اشاره به نزدیک شدن چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم به مرحله نهایی، گفت: قرار بود مرحله نهایی این مسابقات در استان سیستان‌وبلوچستان و شهر زاهدان برگزار شود اما با توجه به ملاحظات صورت‌گرفته، تصمیم بر آن شد که محل برگزاری مسابقات به استان قم منتقل شود.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: با توجه به برگزاری مرحله نهایی پنجمین دوره مسابقات معارفی قرآن کریم در قم و استقرار دبیرخانه این مسابقات در این استان، مقرر شد مرحله نهایی هر دو رویداد قرآنی به صورت هم‌زمان حدودا در نیمه آذر برگزار شود. این تصمیم با درخواست استان قم و استاندارمحترم این استان جناب آقای مهندس بهنام جو و با هدف برگزاری هرچه مطلوبتر مسابقات اتخاذ شده است.

وی با تشریح آمار شرکت‌کنندگان در بخش آوایی مسابقات سراسری قرآن کریم، اظهار کرد: در این دوره ۱۹۱ نفر از آقایان و ۱۳۱ نفر از بانوان، در مجموع ۳۲۲ متسابق، به مرحله نهایی راه یافته‌اند و با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

حجت الاسلام والمسلمین نوری‌زاده همچنین درباره مسابقات معارفی قرآن کریم گفت: در مرحله مقدماتی این دوره ۲۴۶ نفر از سراسر کشور شرکت کردند که در نهایت ۹۰ نفر به مرحله فینال راه پیدا خواهند کرد. زمان دقیق برگزاری مسابقات در بازه نیمه تا اواخر آذرماه اعلام خواهد شد.

وی با تأکید بر ادامه فعالیت‌های قرآنی در شرایط کنونی کشور، خاطرنشان کرد: تلاش کرده‌ایم هیچ‌یک از برنامه‌های قرآنی سازمان دچار تغییر و توقف نشود.