گروه امارات اعلام کرد که سود نیمه اول سال مالی جاری، ۶۶ درصد کاهش داشته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از الجزیره، گروه امارات که شرکت هواپیمایی امارات را نیز شامل می‌شود، اعلام کرد سود این گروه در نیمه نخست سال مالی جاری، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۶۶ درصد کاهش یافته است.

این گروه مستقر در دبی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: سود خالص آن، پس از کسر مالیات به ۳.۶ میلیارد درهم (حدود یک میلیارد دلار) رسیده است.

شرکت هواپیمایی امارات وابسته به این گروه نیز کاهش سود پیش از مالیات را تجربه کرده و «در نیمه نخست سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۷، ۳.۷ میلیارد درهم (۱ میلیارد دلار) سود کسب کرده است؛ در حالی که سود این شرکت در مدت مشابه سال گذشته رقمی بی‌سابقه و معادل ۱۱.۴ میلیارد درهم (۳.۱ میلیارد دلار) بود»؛ این شرکت نیز تحت تأثیر افزایش قیمت سوخت قرار گرفته است.