نهمین نمایشگاه بین‌المللی واردات چین با حضور شرکت‌ها و فعالان اقتصادی کشور‌های مختلف جهان، در شهر شانگهای افتتاح شد؛ شرکت های ایرانی در این نمایشگاه حضور گسترده ای داشتند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از شانگهای، نهمین نمایشگاه بین‌المللی واردات چین (CIIE) با حضور شرکت‌ها و فعالان اقتصادی کشور‌های مختلف جهان، در شهر شانگهای افتتاح شد؛ رویدادی بین‌المللی که امسال نیز میزبان شرکت‌های ایرانی با ظرفیت‌ها و محصولات متنوع در حوزه‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی و فناوری است.

شرکت‌های ایرانی در این دوره از نمایشگاه، علاوه بر عرضه محصولات سنتی و صادراتی کشور از جمله محصولات پتروشیمی، مواد معدنی، صنایع دستی، فرش، زعفران و خشکبار، با محصولات و دستاورد‌های شرکت‌های دانش‌بنیان نیز حضور یافته‌اند.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، بیش از سه هزار و ۶۰۰ مترمربع از فضای نمایشگاهی امسال به شرکت‌ها و فعالان اقتصادی ایران اختصاص یافته است؛ مساحتی که در مقایسه با دوره گذشته، حدود ۹۰ درصد افزایش نشان می‌دهد و بیانگر گسترش حضور تجاری ایران در این رویداد بین‌المللی است.

حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در کنار صادرکنندگان بخش‌های سنتی و صنعتی، فرصت تازه‌ای برای معرفی توانمندی‌های فناورانه ایران، توسعه همکاری‌های اقتصادی و شناسایی ظرفیت‌های بازار چین فراهم کرده است.

نمایشگاه بین‌المللی واردات چین یکی از رویداد‌های مهم تجاری این کشور به شمار می‌رود که با هدف توسعه واردات، گسترش همکاری‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های جدید برای حضور شرکت‌های خارجی در بازار چین برگزار می‌شود.

حضور پررنگ‌تر شرکت‌های ایرانی در این دوره از نمایشگاه، در شرایطی صورت می‌گیرد که توسعه صادرات غیرنفتی و گسترش همکاری‌های اقتصادی با چین، به‌عنوان یکی از شرکای مهم تجاری ایران، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.