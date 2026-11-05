نخستین جشنواره کیوی، سوغات و گردشگری روستای قلعه‌گردن تنکابن با برپایی ۳۲ غرفه و با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی و حمایت از مشاغل بومی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، نخستین جشنواره کیوی، سوغات و گردشگری روستای قلعه‌گردن بخش خرم‌آباد تنکابن با برپایی ۳۲ غرفه و با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، حمایت از مشاغل بومی و رونق گردشگری منطقه برگزار شد.

رامین کشاورزی دهیار روستای قلعه‌گردن گفت: این جشنواره به شکرانه برداشت محصول کیوی و با همکاری بخشداری خرم‌آباد، اداره جهاد کشاورزی، صندوق کارآفرینی امید، اداره میراث فرهنگی، دهیاری و شورای اسلامی روستا برگزار شد.

وی افزود: در این جشنواره ۳۲ غرفه برای عرضه کیوی، محصولات لبنی، صنایع‌دستی، تولیدات سنتی و دیگر محصولات بومی و محلی پیش‌بینی شده است.

در همین مراسم، باقری رئیس صندوق کارآفرینی امید مازندران از حمایت این صندوق از برگزیدگان جشنواره در حوزه اشتغال خبر داد و گفت: از ابتدای سال تا پایان شهریور بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال پرداخت شده است.

وی افزود: حدود ۵۰ میلیارد تومان از این تسهیلات به شهرستان‌های غرب مازندران اختصاص یافته که حدود ۴۰ میلیارد تومان آن در حوزه کشاورزی بوده است.

رئیس صندوق کارآفرینی امید مازندران با اشاره به مشکلات ناشی از جنگ گفت: روند پرداخت تسهیلات اشتغال در صندوق متوقف نشده است و با اولویت قرار دادن غرب استان تلاش می‌کنیم میزان حمایت‌ها را تا پایان سال افزایش دهیم.