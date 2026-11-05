شرکت تراکتورسازی ایران با سرمایه‌گذاری بیش از ۵ هزار میلیارد ریالی خط جدید ماشین‌کاری قطعات سنتر هاوزینگ و گیربکس را راه‌اندازی کرده طرحی که با افزایش ظرفیت تولید، ارتقای کیفیت و تقویت ساخت داخل سالانه از خروج ۸ میلیون یورو ارز جلوگیری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،امیر مختاری مدیر مهندسی تولید گروه صنعتی تراکتورسازی ایران ضمن اشاره به‌ ضرورت سرمایه‌گذاری برای پاسخگویی به نیاز‌های بازار اظهار کرد:با توجه‌ به محدودیت‌های خط قدیمی در افزایش تیراژ تولید، ارتقای کیفیت قطعات، امکان تولید قطعات پیچیده محصولات جدید تراکتورسازی تصمیم به سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی خط جدید ماشین‌کاری قطعات پوسته سنتر هاوزینگ و گیربکس گرفت.

وی افزود:این خط تولید با سرمایه‌گذاری ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار یورو و ۸۴ میلیارد ریال منابع ریالی، در مجموع با اعتباری بالغ بر ۵ هزار و ۱۵۴ میلیارد ریال راه‌اندازی شده و با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته و دقت بالای ماشین‌کاری، علاوه بر افزایش تیراژ تولید، زمینه ارتقای کیفیت قطعات، تولید قطعات با پیچیدگی بالا، افزایش سرعت تولید، پاسخگویی به نیاز‌های روزافزون بازار را فراهم کرده است.

مختاری با اشاره به افزایش ظرفیت تولید این دو محصول راهبردی بیان داشت: پیش از راه‌اندازی خط جدید ظرفیت تولید روزانه پوسته گیربکس و پوسته سنتر هاوزینگ در خط قبلی برای هر کدام از قطعات ۱۱۰ قطعه بود که با بهره‌برداری از تجهیزات جدید این ظرفیت به ۱۵۰ قطعه در روز برای هر محصول افزایش یافته است؛ به‌ این‌ ترتیب روزانه ۸۰ قطعه به ظرفیت تولید این دو محصول افزوده می‌شود. این خط با برنامه فعالیت شبانه‌روزی و در دو شیفت کاری ۱۲ ساعته در یک شبانه‌روز به بهره‌برداری رسیده است.

وی ادامه داد: همچنین ظرفیت تولید سالانه این خط حداقل ۲۴ هزار قطعه پیش‌بینی شده که در کنار افزایش ظرفیت روزانه تولید، نقش موثری در تامین نیاز‌های تولیدی گروه صنعتی تراکتورسازی ایران خواهد داشت.



وی راه‌اندازی تجهیزات جدید و تولید قطعات هدف را با اتکا به توان کارشناسان داخلی کشور و داخل شرکت را از ویژگی‌های مهم این طرح برشمرد و گفت: این موضوع علاوه بر کاهش وابستگی به خدمات فنی خارجی، بیانگر ظرفیت تخصصی و دانش فنی نیرو‌های داخلی در استقرار و بهره‌برداری از فناوری‌های پیشرفته صنعتی است.

مختاری با اشاره به تاثیر فناوری جدید بر کیفیت قطعات گفت: دقت بالای تجهیزات و فناوری به‌ کار رفته در محور‌های حرکتی دستگاه‌ها، نقش موثری در بهبود کیفیت ماشین‌کاری و افزایش دقت قطعات دارد. همچنین انعطاف‌پذیری این تجهیزات، امکان تولید قطعات پیچیده‌تر بادقت بالاتر را متناسب با برنامه‌های توسعه‌ای تراکتورسازی و تولید محصولات جدید با قابلیت‌های فنی بیشتر فراهم می‌کند.



مدیر مهندسی تولید گروه صنعتی تراکتورسازی ایران جلوگیری از خروج ارز را از دیگر دستاورد‌های اقتصادی این سرمایه‌گذاری عنوان کرد و افزود: با راه‌اندازی این خط، سالانه از خروج سالانه ۸ میلیون از کشور جلوگیری می‌شود دستاوردی که در کنار افزایش ظرفیت تولید، ارتقای کیفیت، مدیریت بهای تمام‌ شده و تقویت خودکفایی صنعتی اهمیت راهبردی این طرح را در زنجیره تامین قطعات صنعت تراکتور دوچندان می‌کند.

مختاری با اشاره به آثار اشتغالزایی این طرح گفت: راه‌اندازی این خط علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم برای ۱۵ نفر به طبع توسعه فعالیت‌های تولیدی و زنجیره تامین زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی غیرمستقیم در بخش‌های مختلف و در سطح کشور را نیز فراهم خواهد کرد.