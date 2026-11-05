به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در این آیین باحضور حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: امسال هفت ونیم همت از ۱۴ همت سهم خیران در ساخت مدارس در کل کشور محقق شده است.

مهدی جمالی نژاد افزود: خیران مدرسه ساز در اصفهان سرانه ساخت وساز مدارس را افزایش داده‌اند ودر استان مدارس سنگی وجود ندارد.

خیر مدرسه ساز متعهد شده است برای ساخت این دو مجموعه آموزشی که دوساله ساخته می‌شود یک همت کمک کند.