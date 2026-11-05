مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از ثبت بیش از ۱۰۰ همت سرمایه‌گذاری و بازگشت بیش از ۶۵۰ هکتار از اراضی به ارزش بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به بیت‌المال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری در مراسم تودیع و معارفه سرپرستان جدید شرکت‌های عمران، آب و خدمات کیش و سرمایه‌گذاری و توسعه کیش، با اشاره به عملکرد سازمان در ۲۳ ماه گذشته، از ثبت بیش از ۱۰۰ همت سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد کیش خبر داد و صیانت از حقوق عمومی و بازگرداندن اراضی به بیت‌المال را از مهمترین دستاورد‌های این مدت برشمرد.

او افزود: با پیگیری‌های حقوقی و حمایت مستمر دستگاه قضایی و نهاد‌های نظارتی و حاکمیتی، ۴۱۲ هکتار زمین در قالب ۷۶ پرونده به بانک زمین سازمان بازگشته است.

کبیری خاطرنشان کرد: با رأی قطعی دادگاه فرانسه در پرونده بین‌المللی گل‌شرق بیش از ۲۴۰ هکتار دیگر نیز به بیت‌المال بازگردانده شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، ارزش ریالی مجموع اراضی و اموال بازگردانده شده را بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برشمرد و گفت: این اقدامات در تاریخ مناطق آزاد کشور بی‌سابقه است.

تأکید بر استمرار خدمت‌رسانی در شرایط حساس

محمد کبیری با اشاره به شرایط حساس کنونی، بر ضرورت هوشیاری، دقت و آمادگی حداکثری تمامی بخش‌ها تأکید کرد و گفت: در شرایطی که دشمنان فشار‌های همه‌جانبه‌ای را اعمال می‌کنند، چراغ زندگی و اقتصاد در کیش با همت مردم، کسبه و فعالان اقتصادی روشن مانده و این مقاومت تاریخی، در تاریخ کشور ماندگار خواهد شد.

تغییرات مدیریتی با هدف تقویت هم‌افزایی و شتاب‌بخشی به برنامه‌ها

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، با قدردانی از تلاش‌های علی عدلی مدیرعامل پیشین شرکت عمران، آب و خدمات کیش، از ادامه همکاری ایشان به‌عنوان مشاور مدیرعامل در امور عمرانی خبر داد.

کبیری از تلاش‌های سید معین هاشمی مدیرعامل پیشین شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش، در پیشبرد برنامه‌های راهبردی و رفع موانع سرمایه‌گذاری قدردانی کرد و از تداوم همکاری و بهره‌گیری از تجربیات ایشان در حوزه مشاوره اقتصادی و سرمایه گذاری خبر داد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در حکمی حمید بادامی‌نجات را به‌عنوان سرپرست جدید شرکت عمران، آب و خدمات کیش و سامان دریکوندی را با حفظ سمت، به‌عنوان سرپرست جدید شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش منصوب کردند.

تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و توسعه شهر هوشمند در اولویت

سرپرست جدید شرکت عمران، آب و خدمات کیش در این نشست، با تأکید بر ضرورت استمرار اقدامات مثبت گذشته و انطباق با سیاست‌های سازمان، گفت: اولویت اصلی ما تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی، توسعه شهر هوشمند و پیشبرد مدل PMO خواهد بود.

حمید بادامی‌نجات، گفت: با اتکا به تجربه‌های کلان‌شهری، در پی ایجاد درآمد‌های پایدار، ارتقای کیفیت زندگی و توجه ویژه به ورزش و صیانت از سرمایه انسانی مجموعه هستیم.

شرکت سرمایه‌گذاری، بازوی ارزش‌آفرین سازمان منطقه آزاد کیش

سرپرست شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش، نیز با اشاره به نقش این شرکت در تحقق اهداف اقتصادی سازمان افزود: شرکت سرمایه‌گذاری، بازوی درآمدی و ارزش‌آفرین سازمان است و تحقق این مأموریت به اتحاد، هم‌فکری و همراهی همه بخش‌ها نیاز دارد. سامان دریکوندی، گفت: در فرصت باقی‌مانده و با وجود شرایط خطیر کنونی، تلاش خواهیم کرد با کار و تلاش مضاعف، پاسخ‌گوی اعتماد مدیریت سازمان باشیم و جایگاه اقتصادی جزیره کیش را ارتقا دهیم.

علی عدلی مدیرعامل پیشین شرکت عمران آب و خدمات کیش با اشاره به پیچیدگی‌ها و حساسیت‌های خدمت در کیش، از اعتماد مدیریت ارشد سازمان و همراهی شبانه‌روزی همکارانش در شرکت عمران، آب و خدمات قدردانی و بر لزوم تداوم تعهد و مسئولیت‌پذیری در قبال آینده جزیره تأکید کرد.

معین هاشمی مدیرعامل پیشین شرکت سرمایه گذاری منطقه آزاد کیش با ابراز خرسندی از باز شدن مسیر‌های نوین تأمین مالی و تنوع‌بخشی به فعالیت‌های شرکت سرمایه‌گذاری، از حمایت‌های مدیرعامل و تلاش‌های بدنه کارشناسی و مدیریتی سازمان سپاسگزاری و برای سرپرست جدید آرزوی توفیق کرد.

اعطای احکام سرپرستان جدید و قدردانی از مدیران عامل پیشین

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، با اهدای لوح سپاس از زحمات و خدمات علی عدلی و سید معین هاشمی در دوران تصدی مسئولیت قدردانی و احکام رسمی سرپرستان جدید آقایان حمید بادامی‌نجات و سامان دریکوندی را اعطا کرد.