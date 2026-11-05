به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، نخستین جشنواره غذا‌های محلی و شیرینی‌های سنتی با حضور آشپزان و هنرمندان غرب مازندران در کلارپارک کلاردشت برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در دو بخش شیرینی‌های سنتی و غذا‌های محلی منطقه و استان، آثار خود را ارائه کردند و با داوری داوران و سرآشپزان مطرح کشور به رقابت پرداختند.

در پایان این رقابت‌ها، خانم شریفی در بخش شیرینی‌های سنتی و خانم دلفان در بخش غذا‌های محلی به‌عنوان برگزیدگان معرفی شدند.

سرمدی، سرآشپز و داور کشوری این جشنواره، با اشاره به استقبال از این رویداد گفت: هدف از برگزاری جشنواره، ایجاد فضای رقابت، آشنایی با آداب و رسوم غذایی و احیای غذا‌های محلی و شیرینی‌های سنتی است تا این میراث فرهنگی برای نسل جدید حفظ و ماندگار شود.

همچنین در حاشیه این جشنواره، ۲۰ غرفه از دست‌سازه‌ها و صنایع‌دستی هنرمندان استان‌های مازندران و گیلان برپا شد و آثار خود را در معرض دید علاقه‌مندان قرار دادند.