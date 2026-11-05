آیین تجلیل از پیشکسوتان، قهرمانان و هیئت‌های برتر ترای‌اتلون مازندران در بابل برگزار شد؛ رئیس هیئت استان نیز از برنامه‌های بازسازی ساختار و توسعه این رشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، آیین تجلیل از پیشکسوتان، قهرمانان و هیئت‌های برتر ورزش‌های سه‌گانه مازندران با هدف قدردانی از فعالان این رشته و تقویت ساختار ترای‌اتلون استان در بابل برگزار شد.

علی یعقوبی رئیس هیئت ترای‌اتلون مازندران در این مراسم با اشاره به نقش تجربه و تلاش پیشکسوتان گفت: ورزش‌های سه‌گانه آزمونی برای مدیریت ذهن و سنجش استقامت در شرایط دشوار است و موفقیت‌های امروز ورزشکاران ملی و بین‌المللی، ریشه در تلاش و تجربه نسل‌های پیشین دارد.

وی با اشاره به چالش‌های مدیریتی سال‌های گذشته افزود: برنامه‌هایی برای بازسازی و ساماندهی ساختار ترای‌اتلون استان با همکاری هیئت‌های شهرستانی و کمیته‌های تخصصی در دست اجراست و این مراسم، نخستین گام در مسیر جبران کاستی‌های گذشته و آغاز برنامه‌های جدید برای توسعه این رشته است.

رئیس هیئت ترای‌اتلون مازندران همچنین از کسب مدال‌های آسیایی در سال گذشته و راهیابی یکی از ورزشکاران مازندرانی به پارالمپیک خبر داد و گفت: توسعه زیرساخت‌ها، تربیت مربی و داور و اعزام گسترده ورزشکاران در همه رده‌های سنی به مسابقات کشوری، از سیاست‌های اصلی هیئت است.

یعقوبی با اشاره به فعالیت ۱۳ هیئت شهرستانی ترای‌اتلون در مازندران، بر گسترش فعالیت این هیئت‌ها و تقویت ساختار ورزش‌های سه‌گانه در استان تأکید کرد.