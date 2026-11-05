کوراش کاران ایران وارد قزاقستان شدند
تیمهای ملی کوراش مردان و زنان با ۱۶ ورزشکار برای حضور در رقابتهای قهرمانی جهان - قزاقستان، وارد شهر آستانه شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، پانزدهمین دوره مسابقات جهانی کوراش ۱۶ تا ۱۸ آبان در آستانه قزاقستان برگزار میشود و ملی پوشان ایران با سرپرستی احمد خسرویار، سرمربیگری الیاس علی اکبری و مربیگری مختار خورنگ در این رقابتها شرکت میکنند.
مصطفی دلیریان قهرمان جهانی اوکراین و دبیر انجمن کوراش ایران نیز تیم ملی کوراش را در این رقابتها همراهی میکند. هدایت تیم ملی بانوان هم برعهده فاطمه برمکی است.
ترکیب تیم ملی مردان:
ابوالفضل آشفته - ۶۰- کیلوگرم
حمید چادرنشین - ۶۶- کیلوگرم
سهراب رخشان - ۷۳- کیلوگرم
رضا احمدزاده - ۸۱- کیلوگرم
ابراهیم براتزاده - ۹۰- کیلوگرم
بهزاد اعتمادی - ۱۰۰- کیلوگرم
مسعود قویبازو - ۱۲۰- کیلوگرم
محمدرضا وحدانی - ۱۲۰+ کیلوگرم
ترکیب تیم ملی بانوان:
زهرا باغچقی - ۴۸- کیلوگرم
لیلا سیاهپوشی - ۵۲- کیلوگرم
ستایش جلالالدین - ۵۷- کیلوگرم
پردیس عیدیوند - ۶۳- کیلوگرم
سارگل امیدوند - ۷۰- کیلوگرم.
روژینا طیبی - ۷۸- کیلوگرم
سمانه خجسته - ۸۷- کیلوگرم
شینا شیرزاد - ۸۷+ کیلوگرم
پانزدهمین دوره مسابقات جهانی کوراش با حضور بیش از ۲۵۰ ورزشکار از ۷۲ کشور برگزار میشود.