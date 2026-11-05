کوراش کاران ایران وارد قزاقستان شدند

تیم‌های ملی کوراش مردان و زنان با ۱۶ ورزشکار برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان - قزاقستان، وارد شهر آستانه شدند.