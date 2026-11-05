نمایش «حاضرین غایب » روایتی از جنگ و کودکان مظلوم میناب در ملایر به صورت رایگان برای مردم اکران میشود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان نمایش حاضرین غایب روایتی نو از حضور مدافعان در سنگر‌های دفاع از اسلام تا جنگ تحمیلی علیه ایران و فاجعه شهدای دانش آموز مدرسه میناب این روز‌ها در مجتمع فرهنگی هنری ارشاد ملایر به روی صحنه میرود.

بگفته کارگردان این نمایش بیش از ۶ ماه برای تولید و تمرین این اثر هنری تلاش شده است و بیش از ۸۰ نفر بازیگر و عوامل در این نمایش هنری حضور دارند

حاضرین غایب کاری از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملایر با همکاری شهرداری ملایر است که به صورت رایگان برای مردم اکران میشود.