رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان گفت: تحولات پرشتاب منطقه و تغییر در معادلات سیاسی و امنیتی، ضرورت همگرایی و گسترش تعاملات فرهنگی، علمی، اقتصادی و سیاسی میان دو کشور را بیش از پیش آشکار ساخته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، سیدروح‌الله حسینی در نشست تحلیلی «جنگ‌های اخیر ایران و آمریکا؛ ابعاد، پیامد‌ها و چشم‌انداز آینده» که به همت خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران و کتابخانه عمومی فردوسی در مزار شریف برگزار شد، با اشاره به دگرگونی‌های مهم در نظام بین‌الملل اظهار داشت: قدرت کشور‌ها تنها به توان نظامی محدود نمی‌شود، بلکه پیشینه تاریخی و تمدنی، ظرفیت‌های ملی، انسجام اجتماعی، توان بازدارندگی و توانمندی‌های راهبردی نیز در تعیین جایگاه کشور‌ها در معادلات منطقه‌ای و جهانی نقشی اساسی دارند.

وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و اهمیت راهبردی تنگه هرمز و مسیر‌های انتقال انرژی، بر ضرورت بازنگری در برخی ارزیابی‌ها درباره موازنه قدرت تأکید کرد و افزود: ایران و افغانستان با برخورداری از پیوند‌های عمیق تاریخی، فرهنگی، دینی و اجتماعی، ظرفیت‌های ارزشمندی برای توسعه همکاری‌های مشترک و تأمین منافع متقابل دارند.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان همچنین صلح پایدار، احترام به حاکمیت ملی کشورها، کاهش تنش‌ها و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای را از ضرورت‌های شرایط کنونی دانست و تأکید کرد که توجه به ارزش‌های دینی، فرهنگی و هویتی ملت‌ها می‌تواند در ترسیم آینده‌ای باثبات‌تر برای منطقه نقش مؤثری ایفا کند.

در ادامه این نشست، استادان مسعود محب و نعمت‌الله کوهستانی نیز با بررسی ریشه‌های تاریخی منازعات، مداخلات قدرت‌های بزرگ و تحولات سیاسی و امنیتی منطقه، بر اهمیت انسجام داخلی، توان بازدارندگی، هویت تمدنی و نقش ملت‌ها و قدرت‌های منطقه‌ای در شکل‌گیری نظم آینده تأکید کردند.

این نشست با حضور استادان، دانشجویان، پژوهشگران و اهالی فرهنگ و اندیشه برگزار و با گفت‌و‌گو و تبادل نظر حاضران پیرامون محور‌های مطرح‌شده به کار خود پایان داد.