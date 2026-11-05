زنده گیری سارگپه در تبریز
نیروهای آتش نشانی تبریز در عملیاتی برای نجات یک پرنده شکاری موفق به زنده گیری یک سارگپه شدند.
حفاظت از حیاتوحش و کمک به حیوانات آسیبپذیر جلوهای از مسئولیتپذیری و مهربانی در قبال طبیعت است.
سارگپه پرنده شکاری با جثهای متوسط و بزرگ و تو پر است و سری کوچک و گرد روی گردنی کلفت دارد بالهای این پرنده پهن و دم آن کوتاه است و رنگ پر و بال بسیار متنوعی دارد.
طرح کلی بدن سارگپه قهوهای رنگ با خالهای سفید، قهوهای تیره و سیاه بر روی سطح پشتی، کمر و بال است و خالهای متراکم بر روی سطح شکمی و سینه دارد.
این پرنده شکاری از جانوران کوچک نظیر خرگوش و پرندگان کوچکتر تغذیه و نقش مهمی در کنترل جوندگان در طبیعت ایفا میکند.