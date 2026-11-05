فرماندار شهریار از برگزاری بزرگ‌ترین مانور مدیریت بحران کشور با حضور مسئولان کشوری و استانی در وحیدیه شهریار خبر داد و گفت: تمام دستگاه‌های امدادی، خدماتی و اجرایی باید با تمام توان در این عملیات پای کار باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سجاد برنجی در نشست هماهنگی دستگاهای امدادی، خدمات رسان و اجرایی با اشاره به اینکه این مانور با حضور مسولان کشوری و استانی در وحیدیه شهریار برگزار خواهد شد افزود : تمام دستگاهها باید با تمام توان در این عملیات پای کار باشند.

رئیس مرکز مدیریت بحران استانداری تهران هم با اشاره به انتخاب شهر وحیدیه برای برگزاری این مانور گفت: این منطقه بدلیل وجود ظرفیت مناسب برای اجرای مانور مدیریت بحران انتخاب شده است.

یزدی مهر افزود: برگزاری مانوری با این وسعت، میزان توان و قابلیت دستگاهای مرتبط با بحران را به طور واقعی می سنجد.