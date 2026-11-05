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مدیرکل آموزشوپرورش خراسان جنوبی با ارسال پیامی، از تلاش مدیرکل و همکاران صداوسیمای استان در پوشش ویژهبرنامههای ۱۳ آبان و مشارکتدادن دانشآموزان در تولید و اجرای محتوا قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، همزمان با ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، برنامههای ویژهای با حضور دانشآموزان در صدا و سیمای خراسان جنوبی برگزار شد؛ برنامههایی که امسال با محوریت تبیین چهره واقعی آمریکا و بهرهگیری از ظرفیت دانشآموزان در تولید و اجرای محتوا طراحی شده بود.
به مناسبت این روز بزرگ و روز دانشآموز، شبکه خاوران برای نخستین بار دانشآموزان را به عنوان مهمان ویژه و همکار در بخشهای خبری و تولیدات خود مشارکت داد که این رویکرد نوآورانه، بازخورد بسیار مطلوبی در استان به همراه داشت.
به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای خراسان جنوبی، در متن پیام سپاس مدیرکل آموزشوپرورش استان خراسان جنوبی خطاب به مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی آمده است:
بردار گرامی جناب آقای آینه دار
مدیرکل محترم صداوسیمای خراسان جنوبی
سلام و درود
از اینکه به دانش آموزان اعتماد کردید و میدان دادید بینهایت سپاسگزارم
بی شک استمرار این حرکت ارزشمند زمینه پرورش و تربیت نیروی ماهر و متعهد را برای حوزهای خبرنگاری فراهم خواهد کرد.
با احترام
مرتضوی
مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی