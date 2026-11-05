مدیرکل آموزش‌وپرورش خراسان جنوبی با ارسال پیامی، از تلاش مدیرکل و همکاران صداوسیمای استان در پوشش ویژه‌برنامه‌های ۱۳ آبان و مشارکت‌دادن دانش‌آموزان در تولید و اجرای محتوا قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، همزمان با ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، برنامه‌های ویژه‌ای با حضور دانش‌آموزان در صدا و سیمای خراسان جنوبی برگزار شد؛ برنامه‌هایی که امسال با محوریت تبیین چهره واقعی آمریکا و بهره‌گیری از ظرفیت دانش‌آموزان در تولید و اجرای محتوا طراحی شده بود.

به مناسبت این روز بزرگ و روز دانش‌آموز، شبکه خاوران برای نخستین بار دانش‌آموزان را به عنوان مهمان ویژه و همکار در بخش‌های خبری و تولیدات خود مشارکت داد که این رویکرد نوآورانه، بازخورد بسیار مطلوبی در استان به همراه داشت.

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای خراسان جنوبی، در متن پیام سپاس مدیرکل آموزش‌وپرورش استان خراسان جنوبی خطاب به مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی آمده است:

بردار گرامی جناب آقای آینه دار

مدیرکل محترم صداوسیمای خراسان جنوبی

سلام و درود

از اینکه به دانش آموزان اعتماد کردید و میدان دادید بینهایت سپاسگزارم

بی شک استمرار این حرکت ارزشمند زمینه پرورش و تربیت نیروی ماهر و متعهد را برای حوزه‌ای خبرنگاری فراهم خواهد کرد.

با احترام

مرتضوی

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی