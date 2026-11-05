به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این رویداد در شش حوزه برنامه‌نویسی، هوش مصنوعی، امنیت سایبری، پهپاد، اینترنت اشیا و نبرد ربات ها با حضور استعدادهای ایرانی و بین‌المللی در پارک فناوری پردیس برگزار شد و فرصتی برای سنجش مهارت، رقابت و شناسایی نسل تازه نخبگان فناوری کشور فراهم آورد.

المپیک فناوری ۲۰۲۶ امسال با گسترش ابعاد بین‌المللی خود، میزبان استعداد‌هایی از کشور‌های مختلف جهان بود و در قالب لیگ‌های تخصصی، توانمندی شرکت‌کنندگان را در حوزه‌های راهبردی فناوری به رقابت گذاشت. در پایان این رقابت‌ها، برگزیدگان هر لیگ بر اساس عملکرد و نتایج به‌دست‌آمده معرفی شدند و مورد تقدیر قرار گرفتند.

رشته و لیگ: هوش مصنوعی پردازش متن

تیم اول: Ensemble

تیم دوم: Syntax

تیم سوم: AM۲۵۶AI

رشته و لیگ: هوش مصنوعی پردازش تصویر

تیم اول: irascience

تیم دوم: Joje code

تیم سوم: closecv

رشته و لیگ: هوش مصنوعی پردازش داده

تیم اول: Bina

تیم دوم: MegaVision

تیم سوم: Shiraz

رشته و لیگ: امنیت سایبری هک برق آسا

تیم اول: disable--

تیم دوم: oblivion

تیم سوم: init۱

رشته و لیگ: امنیت سایبری هک سخت افزاری

تیم اول: Puver

تیم دوم: Disqualified

تیم سوم: disable--

رشته و لیگ: اینترنت اشیا سخت افزار

تیم اول: noobs

تیم دوم: چکاد

تیم سوم: Tomeowner

رشته و لیگ: اینترنت اشیا امنیت

تیم اول: چکاد

تیم دوم: راهکارصنعت

تیم سوم: RGIE

رشته و لیگ: نبرد ربات‌ها سبک وزن

تیم اول: اژدر

تیم دوم: atar

تیم سوم: دیاکو

رشته و لیگ: نبرد ربات‌ها سنگین وزن

تیم اول: دیاکو

تیم دوم: رزمزاد

تیم سوم: طوفان سیاه

رشته و لیگ: نبرد ربات‌های دانش آموزی

تیم اول: بدون اسم

تیم دوم: بدون اسم

تیم سوم: آذرخش

رشته و لیگ: پهپاد

تیم اول: SKYLINK

تیم دوم: شهید تهرانی مقدم

تیم سوم: mono

رشته و لیگ: برنامه نویسی پایتون/ جنگو

تیم اول: Pandora

تیم دوم: Lead

تیم سوم: failures

رشته و لیگ: برنامه نویسی فرانت‌اند

تیم اول: پت ومت

تیم دوم: واکنش‌گرایان

تیم سوم: بدون اسم

رشته و لیگ: برنامه نویسی الگوریتم

تیم اول: ahura

تیم دوم: ۶۷% Daycare

تیم سوم: eybaba

رشته و لیگ: برنامه نویسی دواپس

تیم اول: موز کودن

تیم دوم: هم مسیر

تیم سوم: شنگول و منگول