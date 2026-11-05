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پرونده سومین دوره المپیک فناوری ۲۰۲۶ با معرفی برگزیدگان و قهرمانان لیگهای مختلف بسته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این رویداد در شش حوزه برنامهنویسی، هوش مصنوعی، امنیت سایبری، پهپاد، اینترنت اشیا و نبرد ربات ها با حضور استعدادهای ایرانی و بینالمللی در پارک فناوری پردیس برگزار شد و فرصتی برای سنجش مهارت، رقابت و شناسایی نسل تازه نخبگان فناوری کشور فراهم آورد.
المپیک فناوری ۲۰۲۶ امسال با گسترش ابعاد بینالمللی خود، میزبان استعدادهایی از کشورهای مختلف جهان بود و در قالب لیگهای تخصصی، توانمندی شرکتکنندگان را در حوزههای راهبردی فناوری به رقابت گذاشت. در پایان این رقابتها، برگزیدگان هر لیگ بر اساس عملکرد و نتایج بهدستآمده معرفی شدند و مورد تقدیر قرار گرفتند.
رشته و لیگ: هوش مصنوعی پردازش متن
تیم اول: Ensemble
تیم دوم: Syntax
تیم سوم: AM۲۵۶AI
رشته و لیگ: هوش مصنوعی پردازش تصویر
تیم اول: irascience
تیم دوم: Joje code
تیم سوم: closecv
رشته و لیگ: هوش مصنوعی پردازش داده
تیم اول: Bina
تیم دوم: MegaVision
تیم سوم: Shiraz
رشته و لیگ: امنیت سایبری هک برق آسا
تیم اول: disable--
تیم دوم: oblivion
تیم سوم: init۱
رشته و لیگ: امنیت سایبری هک سخت افزاری
تیم اول: Puver
تیم دوم: Disqualified
تیم سوم: disable--
رشته و لیگ: اینترنت اشیا سخت افزار
تیم اول: noobs
تیم دوم: چکاد
تیم سوم: Tomeowner
رشته و لیگ: اینترنت اشیا امنیت
تیم اول: چکاد
تیم دوم: راهکارصنعت
تیم سوم: RGIE
رشته و لیگ: نبرد رباتها سبک وزن
تیم اول: اژدر
تیم دوم: atar
تیم سوم: دیاکو
رشته و لیگ: نبرد رباتها سنگین وزن
تیم اول: دیاکو
تیم دوم: رزمزاد
تیم سوم: طوفان سیاه
رشته و لیگ: نبرد رباتهای دانش آموزی
تیم اول: بدون اسم
تیم دوم: بدون اسم
تیم سوم: آذرخش
رشته و لیگ: پهپاد
تیم اول: SKYLINK
تیم دوم: شهید تهرانی مقدم
تیم سوم: mono
رشته و لیگ: برنامه نویسی پایتون/ جنگو
تیم اول: Pandora
تیم دوم: Lead
تیم سوم: failures
رشته و لیگ: برنامه نویسی فرانتاند
تیم اول: پت ومت
تیم دوم: واکنشگرایان
تیم سوم: بدون اسم
رشته و لیگ: برنامه نویسی الگوریتم
تیم اول: ahura
تیم دوم: ۶۷% Daycare
تیم سوم: eybaba
رشته و لیگ: برنامه نویسی دواپس
تیم اول: موز کودن
تیم دوم: هم مسیر
تیم سوم: شنگول و منگول