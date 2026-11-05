به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، استاندار مازندران بر فعال‌سازی دوربین‌های غیرفعال نظارت ترافیکی و استفاده حداکثری از ظرفیت سامانه‌های هوشمند برای مدیریت تردد و کاهش تصادفات شهری تأکید کرد.

مهدی یونسی‌رستمی در نشست شورای راهبری کاهش تصادفات استان، وضعیت ترافیک شهری و راهکار‌های ارتقای ایمنی معابر، کاهش سوانح رانندگی و بهبود مدیریت عبور و مرور را بررسی کرد.

یکی از محور‌های اصلی این نشست، بررسی وضعیت دوربین‌های نظارت و کنترل ترافیک در شهر‌های استان بود و بر ضرورت فعال‌سازی تجهیزات غیرفعال و رفع موانع بهره‌برداری از آنها تأکید شد.

استاندار مازندران با بیان اینکه مدیریت ترافیک و ارتقای ایمنی معابر به برنامه‌ریزی مستمر و هماهنگی دستگاه‌های مسئول نیاز دارد، گفت: باید از همه امکانات موجود برای کنترل تردد، شناسایی نقاط حادثه‌خیز و پیشگیری از تخلفات رانندگی استفاده شود.

یونسی‌رستمی افزود: دوربین‌های کنترل و پایش ترافیک در مدیریت عبور و مرور، ثبت تخلفات و افزایش انضباط ترافیکی نقش مهمی دارند و دستگاه‌های متولی باید با پیگیری مستمر، زمینه فعال‌سازی دوربین‌های غیرفعال را فراهم کنند.

وی همچنین بر پیگیری مصوبات نشست و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای بهبود وضعیت ترافیک و کاهش تصادفات در شهر‌های مازندران تأکید کرد.