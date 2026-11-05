برنی سندرز سناتور آمریکایی با غیرقانونی و مغایر قانون اساسی خواندن جنگ علیه ایران، تاکید کرد دموکرات‌ها می‌توانند با متوقف کردن بودجه نظامی این جنگ، به آن پایان دهند؛ جنگی که به گفته وی، علاوه بر تلفات انسانی، صد‌ها میلیارد دلار برای آمریکا هزینه داشته و موجب افزایش قیمت سوخت و کالا‌های اساسی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنی سندرز سناتور آمریکایی در مصاحبه با شبکه خبری سی‌ان‌ان در پاسخی به پرسش اندرسون کوپر مجری این شبکه پیرامون اقدامات احتمالی دموکرات‌ها درباره جنگ علیه ایران وافزایش قیمت بنزین و گازوئیل گفت: دموکرات‌ها می‌توانند جنگ را متوقف کنند.

وی ادامه داد: ما جنگ را نه تنها با تصویب نه فقط با تصویب قطعنامه‌ها، بلکه با قطع بودجه آن متوقف می‌کنیم.

سندرز تاکید کرد: این جنگ غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است.

وی به تلفات جانی ارتش ایالات متحده اشاره کرده و گفت: این جنگ به مرگ ۱۹ نظامی آمریکایی، هزاران مرد، زن و کودک بیگناه در ایران و کشور‌های همسایه منجر شده است.

او همچنین به خسارت مالی آمریکا از این جنگ پرداخت و افزود: این جنگ صد‌ها میلیارد دلار برای ما هزینه داشته است و همانطور که اشاره کردید قیمت بنزین و دیگر کالا‌های اساسی سر به فلک کشیده است.

سندرز در پایان گفت: ما این جنگ را خاتمه می‌دهیم.