نخستین المپیاد ساحلی دانش‌آموزی کشور نیمه دوم آذر در سه رشته فوتبال، والیبال و هندبال به میزبانی بوشهر برگزار می‌شود؛ رقابت‌هایی که با حضور بیش از سه هزار ورزشکار در مرحله شهرستانی آغاز و با هدف استعدادیابی در رده‌های پایه دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ؛ در این نشست رئیس هیات ورزش‌های دانش‌آموزی استان بوشهر، با اشاره به تفاهم‌نامه منعقدشده میان اداره‌کل ورزش و جوانان و آموزش و پرورش در سال گذشته گفت: براساس این تفاهم‌نامه، برنامه‌ریزی برای برگزاری نخستین المپیاد ورزشی ساحلی در سه رشته هندبال، فوتبال و والیبال انجام شده‌است.

صادق عبداللهی افزود: این المپیاد ورزشی در نیمه دوم آذرماه و در رده سنی ۱۲ تا ۱۵ سال ابتدا در سطح شهرستانی برگزار خواهد شد و برگزیدگان هر شهرستان در مرحله استانی حضور می‌یابند.

وی، استعدادیابی در رده‌های پایه و هدایت دانش‌آموزان مستعد به سمت ورزش قهرمانی را از اهداف برگزاری این رقابت‌ها عنوان کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان نیز در این نشست از اداره‌کل آموزش و پرورش و هیات ورزش‌های دانش‌آموزی برای همکاری در برگزاری این المپیاد ساحلی قدردانی کرد و گفت: توسعه ورزش‌های ساحلی و استعدادیابی از اهداف اصلی این مسابقات است.

موسی کشتکار افزود: این المپیاد می‌تواند سکوی پرتابی برای حضور ورزشکاران مستعد در عرصه قهرمانی رشته‌های ساحلی باشد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بر ساماندهی بانک اطلاعاتی ورزشکاران شرکت‌کننده تأکید کرد و گفت: باید این ورزشکاران شناسایی و در مسیر ورزش قهرمانی هدایت شوند.

المپیاد ساحلی دانش‌آموزی برای نخستین بار در سطح کشور برگزار می‌شود و مرحله شهرستانی آن با حضور بیش از ۳ هزار ورزشکار انجام خواهد شد.