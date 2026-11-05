مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان قم با اشاره به ورود پیکر مطهر چهار شهید گمنام دوران دفاع مقدس همزمان با ایام فاطمیه گفت: در روز‌های آینده پیکر‌های مطهر این شهدا در دانشگاه‌ها، مدارس، هیئت‌های مذهبی، حوزه‌های علمیه و اجتماعات شبانه حضور پیدا می‌کنند تا مردم و به‌ویژه نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت بیشتر آشنا شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان با اشاره به ورود پیکر مطهر چهار شهید گمنام دوران دفاع مقدس همزمان با ایام فاطمیه گفت: در روز‌های آینده پیکر‌های مطهر این شهدا در دانشگاه‌ها، مدارس، هیئت‌های مذهبی، حوزه‌های علمیه و اجتماعات شبانه حضور پیدا می‌کنند تا مردم و به‌ویژه نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت بیشتر آشنا شوند.

حجت الاسلام علی لقمان پور افزود: این شهدا در مناطق عملیاتی شرق دجله، شلمچه، سومار و چیلات به درجه رفیع شهادت نائل آمده‌اند.

وی افزود: پیکر‌های مطهر این چهار شهید در معراج شهدای گمنام استان، واقع در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، مستقر خواهد شد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان گفت: روز جمعه ۲۲ آبان، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، پیکر مطهر سه شهید از میدان جانبازان به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله‌علیها) تشییع خواهد شد و شهید چهارم نیز در روستای جنت‌آباد تشییع و به خاک سپرده می‌شود.