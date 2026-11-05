رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان از آغاز فرایند احراز صلاحیت عمومی و بررسی سوابق و مدارک فنی ۶۵۶ پذیرفته‌شده آزمون‌های کارشناسان رسمی (معوق ۱۴۰۲ و دی‌ماه ۱۴۰۴) در ۳۱ رشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان گفت: پذیرفته شدگان پس از کسب نمره قبولی در آزمون کارشناسان بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه به واحد اداره سنجش و ارزیابی معرفی می‌شوند.

محمد پرورش افزود: فرایند احراز صلاحیت آنان در سه مرحله تحقیقات، مصاحبه احراز صلاحیت عمومی و بررسی سوابق و مدارک فنی داوطلبین انجام می‌شود.

وی گفت: در جریان فرایند احراز صلاحیت عمومی پس از وصول استعلامات مربوطه از جمله پزشک قانونی، سوء پیشینه و سازمان‌های امنیتی، نتایج به هیئت نظارت ارائه و پس از اخذ قبولی به مرکز کارشناسان استان برای کارآموزی معرفی خواهند شد.

رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان افزود: ریاست مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه، بررسی سوابق و مدارک فنی داوطلبان پذیرفته شده با توجه به توان علمی، میدانی و تخصصی کارشناسان شاخص استان و در کنار قضات و مسئولان عالی رتبه قضائی و اجرایی استان انجام می‌گیرد.