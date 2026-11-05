شهشهانی در مرحله مقدماتی ماده ۵۰ متر کرال پشت بازی‌های المپیک جوانان، در رده ششم قرار گرفت و جواز حضور در فینال را کسب کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، پارسا شهشهانی نماینده شنا کشورمان در بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۲۶ داکار، در مرحله مقدماتی ماده ۵۰متر کرال پشت با ثبت زمان ۲۶.۹۶ ثانیه و اختلاف ۹۳ صدم ثانیه با نفر نخست، در رده ششم قرار گرفت و جواز حضور در فینال را کسب کرد.

شناگر جوان ایران پیش از این در ماده ۲۰۰ متر کرال پشت با کسب مدال نقره، نخستین مدال شنای ایران در بازی‌های المپیک جوانان را به دست آورده بود. او همچنین در ماده ۱۰۰ متر کرال پشت در جایگاه ششم ایستاد.

به این ترتیب، شهشهانی با صعود به فینال ۵۰ متر کرال پشت، سومین حضور خود در رقابت‌های نهایی مواد مختلف شنا در این دوره از بازی‌ها را تجربه خواهد کرد.