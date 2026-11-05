به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، پارسا شهشهانی نماینده شنا کشورمان در فینال ماده ۵۰ متر کرال پشت بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۲۶ داکار، با ثبت زمان ۲۶ ثانیه و ۹۱ صدم ثانیه در جایگاه هفتم قرار گرفت.

شناگر جوان ایران پیش از این در ماده ۲۰۰ متر کرال پشت با کسب مدال نقره، نخستین مدال شنای ایران در بازی‌های المپیک جوانان را به دست آورده بود. او همچنین در ماده ۱۰۰ متر کرال پشت در جایگاه ششم ایستاد.

به این ترتیب، نماینده شنای ایران در سه ماده کرال پشت این رقابت‌ها به یک نشان نقره و دو رتبه ششم و هفتم دست یافت.