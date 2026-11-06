به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، کاوه‌کوشا در جریان بازدید فرماندار بوشهر از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه بوشهر با تشریح اقدامات این مجموعه در حوزه تأمین و توزیع سوخت، اظهار کرد: کارکنان این منطقه به‌عنوان متولی تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی از طریق فعالیت در انبار نفت شهید غریبی، ناوگان حمل‌ونقل و جایگاه‌های عرضه سوخت به‌صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی هستند، همچنین در حال حاضر در زمینه تأمین فرآورده‌های نفتی استان با مشکلی مواجه نیستیم.

وی با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف و رعایت الگوی صحیح مصرف فرآورده‌های نفتی، افزود: بهینه‌سازی مصرف سوخت از اولویت‌های مهم شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است و در همین راستا نظارت بر فرآیند صدور کارت هوشمند سوخت و نحوه ارائه خدمات مرتبط به شهروندان نیز مورد توجه قرار دارد.

کاوه‌کوشا با اشاره به فعالیت دستگاه‌های صدور آنی کارت هوشمند سوخت در نقاط مختلف استان، گفت: در زمان حاضر شش شهر استان شامل بوشهر، خارگ، گناوه، برازجان، عسلویه و دیر دارای دستگاه صدور آنی کارت سوخت هستند که شهروندان می‌توانند با مراجعه به سامانه مربوط به نشانی fcs.niopdc.ir درخواست صدور کارت آنی سوخت خود را ثبت کنند و با مراجعه به نزدیکترین مرکز مذکور، کارت سوخت ظرف مدت ۴۸ تا ۷۲ ساعت صادر می‌شود.

مسئول هماهنگی و تمشیت امور شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه بوشهر در ادامه درباره نحوه استفاده از کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها، گفت: کارت‌های اضطراری به تعداد مورد نیاز در جایگاه‌های عرضه سوخت پیش‌بینی و مستقر شده‌اند؛ با این وجود توصیه می‌شود شهروندان تا حد امکان از کارت هوشمند سوخت شخصی خود استفاده کنند تا کارت‌های اضطراری برای شرایط ضروری و موارد خاص در دسترس باشند.

وی با تأکید بر نقش مشارکت شهروندان در مدیریت مصرف سوخت خواستار همکاری هموطنان در استفاده از کارت سوخت شخصی و رعایت الگوی مصرف شد و از تلاش مستمر کارکنان و مجموعه عملیاتی منطقه در استمرار تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی قدردانی کرد.

فرماندار بوشهر نیز با اشاره به اهمیت پاسخ‌گویی به مطالبات شهروندان در زمینه دریافت کارت هوشمند سوخت، اظهار کرد: فراهم‌سازی بستر مناسب برای صدور آنی کارت سوخت از جمله اقدامات مؤثر در راستای تسهیل دسترسی مردم به خدمات و مدیریت بهینه مصرف فرآورده‌های نفتی است.

محمد مظفری افزود: با برنامه‌ریزی و تمهیدات صورت‌گرفته از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه بوشهر زیرساخت‌های لازم برای صدور آنی کارت سوخت فراهم شده و این فرآیند با هدف شفاف‌سازی و بهینه‌سازی مصرف سوخت در حال اجراست.

فرماندار بوشهر با اشاره به توسعه خدمات در سطح استان بیان کرد: در حال حاضر امکان صدور آنی کارت هوشمند سوخت در شش نقطه استان فراهم شده است و با ایجاد فضای مناسب برای مراجعه متقاضیان و رعایت اصول تکریم ارباب‌رجوع بخشی از مشکلات و دغدغه‌های شهروندان در این زمینه برطرف شده است.

مظفری همچنین با تأکید بر ضرورت نظارت بر نحوه عرضه سوخت در جایگاه‌ها گفت: عملکرد جایگاه‌های عرضه سوخت به‌صورت مستمر رصد می‌شود و بازدید‌های نظارتی از جمله بازدید‌های نامحسوس با هدف بررسی کیفیت خدمات‌رسانی و رسیدگی به مسائل و مشکلات احتمالی انجام می‌گیرد.