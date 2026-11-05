پیکرهای مطهر ۱۰ شهید گمنام شنبه ۱۶ آبان پس از تحویل از معراج شهدای تهران، از سپاه آمل به سمت امامزاده ابراهیم تشییع و استقبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران از برگزاری مراسم استقبال از پیکر‌های مطهر ۱۰ شهید گمنام هم‌زمان با ایام فاطمیه خبر داد.

سرتیپ دوم پاسدار احمد برسلانی با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه گفت: امسال در ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س)، میزبان پیکر مطهر ۱۰ شهید گمنام خواهیم بود تا بار دیگر با آرمان‌های شهدا و راه پرافتخار آنان تجدید عهد و پیمان کنیم.

وی افزود: مراسم استقبال از این شهدا روز شنبه ۱۶ آبان، پس از تحویل پیکر‌های مطهر از معراج شهدای تهران، ساعت ۱۵ از سپاه آمل به سمت امامزاده ابراهیم برگزار می‌شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران از مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و مردم برای حضور در این مراسم دعوت کرد و گفت: آیین استقبال از شهدای گمنام فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و بهره‌مندی از فضای معنوی این مراسم است.

برسلانی همچنین از برگزاری برنامه‌های فرهنگی و معنوی در شهرستان‌های استان خبر داد و افزود: اجتماعات شبانه و برنامه‌های ویژه مدارس و دانشگاه‌ها در طول هفته برگزار می‌شود.

وی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در هر یک از شهرستان‌های مازندران یک یا دو شهید گمنام مهمان مردم خواهند بود و جزئیات سایر برنامه‌ها نیز متعاقباً اطلاع‌رسانی می‌شود.