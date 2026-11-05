به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در مراسم امضای دو تفاهم‌نامه راهبردی مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی در کلان‌شهر تهران، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و شهردار تهران، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها، مشارکت ذی‌نفعان و تبدیل تفاهم‌نامه‌ها به برنامه‌های اجرایی برای کاهش مصرف انرژی تأکید کردند.

کاهش سه درصدی مصرف انرژی در تهران به افزایش تاب‌آوری این حوزه کمک کرد

محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی دراین نشست با اشاره به اهمیت برگزاری این مراسم و امضای تفاهم‌نامه‌های راهبردی اظهار کرد: این رویداد را به فال نیک می‌گیریم؛ چراکه شهرداری تهران یکی از ذی‌نفعان مهم حوزه انرژی است و ورود مؤثر آن به موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌تواند نتایج ارزشمندی به همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه تاب‌آوری حوزه انرژی در شرایط کنونی در معرض تهدید قرار دارد، افزود: برای عبور از این شرایط، اتحاد و مشارکت همه ذی‌نفعان، از شهرداری‌ها تا استانداری‌های کشور، ضروری است و باید همه ظرفیت‌ها برای مدیریت مصرف انرژی به کار گرفته شود.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به اقدامات دولت و رئیس‌جمهور در زمینه تفویض اختیار به استانداران، تصریح کرد: این رویکرد زمینه را برای تسهیل و تسریع اقدامات فراهم کرده است و لازم است تفاهم‌نامه‌های امضاشده نیز با اولویت‌بندی و سرعت مناسب وارد مرحله اجرا شوند.

عظیمی‌فر ضمن قدردانی از نگاه ویژه علیرضا زاکانی، شهردار تهران، به موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی خاطرنشان کرد: بر اساس اقدامات انجام‌شده، امسال سه درصد کاهش مصرف انرژی در تهران محقق شده است؛ رقمی که با توجه به جایگاه پایتخت به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی کشور، اهمیت قابل توجهی دارد و می‌تواند به افزایش تاب‌آوری این حوزه کمک کند.

هم‌افزایی دستگاه‌ها برای مدیریت و کاهش شدت مصرف انرژی ضروری است

همچنین سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، با اشاره به ظرفیت‌های قانونی و اجرایی کشور در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی اظهار کرد: ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت فرصت مناسبی برای حرکت جدی‌تر در مسیر بهینه‌سازی فراهم کرده است و استفاده از این ظرفیت نیازمند همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر ظرفیت شهرداری تهران در این زمینه تصریح کرد: شهرداری می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های مرتبط با مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، مشارکت سازندگان و توسعه هوشمندسازی، نقش مؤثری در کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها ایفا کند.

توکلی خاطرنشان کرد: آنچه اهمیت دارد این است که تفاهم‌نامه‌های امضاشده صرفاً در حد توافق باقی نمانند و با همکاری و هم‌افزایی مجموعه‌های مسئول، به اقدامات عملیاتی و ملموس منجر شوند.

اجرای هم‌زمان طرح‌های بهینه‌سازی مصرف برق و گاز در تهران ضروری است

مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به ضرورت اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: در اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی باید به مصرف برق و گاز به‌صورت هم‌زمان توجه شود؛ چراکه اجرای طرح‌ها به‌گونه‌ای که صرفاً مصرف از یک حامل انرژی به حامل دیگر منتقل شود، نمی‌تواند به هدف اصلی مدیریت مصرف منجر شود.

وی با اشاره به نقش سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در اجرای این برنامه‌ها افزود: این سازمان باید مرجع تأیید و تضمین گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی باشد تا سرمایه‌گذاران و مجریان طرح‌ها از اطمینان لازم برای ورود به این حوزه برخوردار شوند.

شریعتی با تأکید بر ظرفیت‌های مغفول‌مانده تهران در حوزه بهینه‌سازی انرژی خاطرنشان کرد: کاهش مصرف انرژی علاوه بر منافع عمومی، برای دولت و تأمین‌کنندگان سوخت نیز منفعت دارد و شهرداری تهران می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های خود در تحقق این هدف نقش‌آفرینی کند.

وی ابراز امیدواری کرد که تفاهم‌نامه‌های امضاشده در ادامه به قرارداد‌های اجرایی تبدیل شوند و برنامه‌ها به‌صورت گام‌به‌گام به مرحله اجرا برسند.

بهینه‌سازی مصرف انرژی باید به انگیزه اقتصادی برای همه زنجیره ساخت‌وساز تبدیل شود

اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی هم با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: پیش از این تجربه ناموفق کنترل مصرف انرژی به صورت دستوری داشتیم در حالیکه صرفاً با روش‌های دستوری یا افزایش قیمت نمی‌توان به نتیجه مطلوب در حوزه بهینه‌سازی رسید؛ بلکه باید برای مصرف‌کنندگان و همه بخش‌های مرتبط، انگیزه اقتصادی ایجاد کرد.

وی با اشاره به اهمیت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و ممیزی انرژی افزود: باید سازوکاری طراحی شود که منافع حاصل از صرفه‌جویی به مصرف‌کننده بازگردد و همه حلقه‌های زنجیره ساخت‌وساز، از مالک و سازنده تا خریدار و شهرداری، از اجرای طرح‌های بهینه‌سازی منتفع شوند.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با بیان اینکه گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی می‌توانند زمینه تأمین مالی و تضمین سرمایه‌گذاری را فراهم کنند، تصریح کرد: هماهنگی با شرکت ملی گاز، بانک‌های عامل و صندوق‌های مرتبط برای پیشبرد این برنامه‌ها در دستور کار قرار دارد.

وی شهرداری تهران را به دلیل گستردگی فعالیت‌ها و ارتباط با اصناف و صنایع کوچک، یک ابرکاربر در حوزه انرژی دانست و افزود: این مجموعه می‌تواند در اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی نقش مؤثری داشته باشد.

معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تعیین زمان‌بندی و انعقاد قرارداد‌های اجرایی خاطرنشان کرد: جایگزینی تجهیزات کم‌بازده و حرکت به سمت برقی‌سازی از جمله اقداماتی است که می‌تواند در چارچوب این برنامه‌ها دنبال شود. بهینه‌سازی زمانی به نتیجه پایدار می‌رسد که منافع اقتصادی آن برای همه مشارکت‌کنندگان روشن و قابل تحقق باشد.

بهینه‌سازی مصرف انرژی از اولویت‌های اصلی شهرداری تهران است

همچنین علیرضا زاکانی، شهردار تهران، با ابراز خرسندی از امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری در حوزه مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی اظهار کرد: موضوع انرژی و بهینه‌سازی مصرف آن از اولویت‌های اصلی شهرداری تهران است و این موضوع پیش‌تر نیز در جلسه شهرداران کشور در روز دوشنبه مطرح شده بود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های شهرداری تهران و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری افزود: باید از این ظرفیت‌ها برای پیشبرد برنامه‌های بهینه‌سازی استفاده شود و مدلی طراحی کنیم که در آن منافع مصرف‌کننده مورد توجه قرار گیرد و خود مصرف‌کننده نیز در منافع حاصل از اجرای طرح‌ها شریک باشد.

زاکانی با تأکید بر ضرورت شناسایی ظرفیت‌های موجود در ساختمان‌ها و تأسیسات شهری خاطرنشان کرد: لازم است تعداد موتورخانه‌ها، وضعیت آنها و همچنین ظرفیت ساختمان‌ها برای تولید برق مشخص شود تا بتوان بر اساس اطلاعات دقیق، برنامه‌ریزی و اقدام کرد.

وی ادامه داد: نقطه شروع این اقدامات می‌تواند ظرفیت‌های داخلی شهرداری تهران باشد و پس از شناسایی و استفاده از این ظرفیت‌ها، دامنه اجرای طرح‌ها به سایر مجموعه‌ها و بخش‌های شهر گسترش یابد.

شهردار تهران در پایان بر ضرورت تبدیل توافق‌ها و تفاهم‌نامه‌ها به اقدامات عملیاتی تأکید کرد و گفت: با همکاری مجموعه‌های مسئول و استفاده از ظرفیت‌های موجود، می‌توان گام‌های مؤثری در مسیر مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی در تهران برداشت.