به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، در جریان سومین روز از مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان در قطر که حکم توزیع سهمیه‌های المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس را دارد، هانیه رستمیان بانوی تیرانداز مازندرانی در خط آتش ماده تپانچه ۱۰ متر بانوان ایستاد و با عملکردی درخشان، تاریخ‌ساز شد.

رستمیان در مرحله مقدماتی این رقابت‌ها با کسب ۵۸۱ امتیاز در رده هفتم ایستاد و جواز حضور در فینال را به دست آورد. سامیه یاسی، دیگر نماینده کشورمان، با ۵۷۹ امتیاز در رده یازدهم قرار گرفت و با اختلاف تنها یک امتیاز از صعود به فینال بازماند.

در پایان رقابت‌های فینال، هانیه رستمیان در جایگاه چهارم ایستاد. با توجه به اینکه دو حریف چینی در بین سه نفر برتر قرار داشتند و قوانین کسب سهمیه، این جایگاه را به نفر چهارم واگذار می‌کرد، نخستین سهمیه کاروان ایران و اولین سهمیه تیراندازی کشورمان در المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس به نام این بانوی شایسته مازندرانی ثبت شد.

این افتخارآفرینی در حالی رقم خورد که هانیه رستمیان پیش از این نیز در کارنامه خود عنوان نخستین ورزشکار ایرانی را داشت که موفق به کسب سهمیه المپیک شده بود. او با این نتیجه، بار دیگر جایگاه خود را به عنوان یکی از ستون‌های اصلی تیراندازی ایران تثبیت کرد.