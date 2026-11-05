به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان تاکنون حدود ۴۰ درصد از آمارگیری شهرستان کبودراهنگ انجام شده است.

معاون فنی مرکز آمار شهرستان های استان گفت: درطرح سرشماری ثبتی مبنا آمار افراد از ۳۵ ارگان گرفته میشود.

عباس سیدی افزود: ۵درصد از جمعیت استان و شهرستان با مراجعه ماموران مرکز آمار به درب منازل بصورت راستی آزمایی سرشماری میشود در این راستی آزمایی ماموران با حضور در درب منازل با دریافت مدرک هویتی مانند شناسنامه و کارت ملی و مدارک ساختمانی بصورت آنلاین ثبت را انجام میدهند.

وی افزود: در ۱۰ روز از انجام سرشماری حدود ۴۰ درصد از سرشماری و آمارگیری انجام شده که استان همدان و شهرستان کبودراهنگ از پیشتازان کشور هستند

مهدی پیری معاون عمرانی فرمانداری کبودراهنگ گفت: با آماری دقیق عدالت در ارائه خدمات حاصل خواهد شد و در ارائه خدماتی، چون بودجه و رفع محرومیت و دیگر امکانات تاثیر گذار است و از مردم درخواست نهایت همکاری را با ماموران سرشماری را داریم.

سرشماری عمومی نفوس و مسکن از دوم آبان ماه آغاز شده و تا پایان ابان ماه ادامه دارد.