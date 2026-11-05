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همزمان با سراسر کشور سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا ۱۴۰۵ در شهرستان کبودراهنگ در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان تاکنون حدود ۴۰ درصد از آمارگیری شهرستان کبودراهنگ انجام شده است.
معاون فنی مرکز آمار شهرستان های استان گفت: درطرح سرشماری ثبتی مبنا آمار افراد از ۳۵ ارگان گرفته میشود.
عباس سیدی افزود: ۵درصد از جمعیت استان و شهرستان با مراجعه ماموران مرکز آمار به درب منازل بصورت راستی آزمایی سرشماری میشود در این راستی آزمایی ماموران با حضور در درب منازل با دریافت مدرک هویتی مانند شناسنامه و کارت ملی و مدارک ساختمانی بصورت آنلاین ثبت را انجام میدهند.
وی افزود: در ۱۰ روز از انجام سرشماری حدود ۴۰ درصد از سرشماری و آمارگیری انجام شده که استان همدان و شهرستان کبودراهنگ از پیشتازان کشور هستند
مهدی پیری معاون عمرانی فرمانداری کبودراهنگ گفت: با آماری دقیق عدالت در ارائه خدمات حاصل خواهد شد و در ارائه خدماتی، چون بودجه و رفع محرومیت و دیگر امکانات تاثیر گذار است و از مردم درخواست نهایت همکاری را با ماموران سرشماری را داریم.
سرشماری عمومی نفوس و مسکن از دوم آبان ماه آغاز شده و تا پایان ابان ماه ادامه دارد.