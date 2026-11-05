آئین اختتامیه چهلمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور با حضور نخبگان قرآنی دانشگاه‌های سراسر کشور و وزیر علوم تحقیقات و فناوری در دانشگاه قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آئین اختتامیه چهلمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور با حضور نخبگان قرآنی دانشگاه‌های سراسر کشور و وزیر علوم تحقیقات و فناوری در دانشگاه قم برگزار شد.

دبیر جشنواره قرآن و عترت وزارت علوم گفت: مراحل مقدماتی و منطقه‌ای این مسابقات در دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار شد و در نهایت، حدود ۵۱۳ نفر از برگزیدگان نهایی به مرحله نهایی راه یافتند.

حجت‌الاسلام مهدی گرامی‌پور افزود: در این مرحله حدود ۱۲۰ نفر به عنوان برگزیدگان نهایی معرفی و تجلیل شدند.

وی درباره رشته‌های این جشنواره نیز گفت: این رویداد در رشته‌های بسیار متنوعی برگزار شد تا طیف وسیعی از توانمندی‌های قرآنی دانشجویان پوشش داده شود؛ این بخش‌ها شامل رشته‌های حفظ، قرائت، بخش‌های آوایی، معارفی و همچنین بخش‌های متنوع هنری و علمی مرتبط با قرآن کریم است.

وزیر علوم هم در مراسم اختتامیه جشنواره قرآن و عترت دانشجویان گفت: ترویج معارف و اخلاق قرآنی در دانشگاه‌ها از سیاست‌های قطعی وزارت علوم است.

حسین سیمایی صراف تأکید کرد: وظیفه داریم فضای دانشگاهی کشور را هرچه بیشتر به فضای قرآنی مبدل سازیم و بیش از پیش برای گسترش، توسعه و ترویج اخلاق، معارف و زیبایی‌های قرآنی در میان دانشجویان و استادان تلاش کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با بیان اینکه استقبال دانشجویان از این جشنواره بی نظیر است گفت: قرآن باید به صحنه کلاس درس، تبادلات علمی و فرهنگی دانشگاه بازگردد و دانشگاه متجلی‌کننده قرآن باشد.