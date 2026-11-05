نخستین کشتارگاه مدرن و تمام‌مکانیزه سلماس با سرمایه‌گذاری پنج هزار میلیارد ریالی بخش خصوصی، با حضور استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در قالب رویداد اینوا به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، کشتارگاه صنعتی دام سلماس امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در قالب رویداد اینوا به بهره‌برداری رسید.

این مجموعه با سرمایه‌گذاری پنج هزار میلیارد ریالی بخش خصوصی، به‌عنوان نخستین کشتارگاه مدرن و تمام‌مکانیزه شهرستان، ظرفیت تازه‌ای به زیرساخت‌های تولید و فرآوری محصولات دامی منطقه اضافه می‌کند.

همچنین این مجموعه با ظرفیت اسمی کشتار روزانه ۵۰ رأس دام سنگین و ۲۵۰ رأس دام سبک و توان تولید سالانه چهار هزار تن گوشت بسته‌بندی شده راه‌اندازی شده و برای ۳۵ نفر به‌صورت مستقیم و حدود ۳۰۰ نفر به‌صورت غیرمستقیم فرصت اشتغال فراهم می‌کند.

بهره‌برداری ازاین کشتارگاه زمینه ارتقای بهداشت و کیفیت فرآوری محصولات دامی، ساماندهی زنجیره تولید و عرضه گوشت و افزایش ارزش افزوده در بخش دامپروری را فراهم می‌کند.

این طرح سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، ظرفیت‌های اقتصادی سلماس را در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی توسعه می‌دهد و می‌تواند زمینه رونق فعالیت‌های وابسته، حمایت از تولیدکنندگان محلی و تقویت جایگاه شهرستان در زنجیره تأمین و عرضه محصولات دامی را فراهم سازد.