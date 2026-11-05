مرکز پاسخگویی تلفنی سازمان تأمین اجتماعی با شماره ۱۴۲۰، به‌صورت شبانه‌روزی پاسخگوی پرسش‌ها، درخواست‌ها و شکایت‌های بیمه‌شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این مرکز با هدف تسهیل ارتباط مردم با سازمان تأمین اجتماعی فعالیت می‌کند و تماس‌گیرندگان می‌توانند بدون مراجعه حضوری، مسائل و درخواست‌های خود را با کارشناسان در میان بگذارند.

در این مرکز، کارشناسان به پرسش‌های تماس‌گیرندگان درباره خدمات بیمه‌ای و بازنشستگی پاسخ می‌دهند؛ با این حال، همه تماس‌ها صرفاً به دریافت اطلاعات و راهنمایی محدود نمی‌شود و برخی تماس‌گیرندگان نیز شکایت‌ها و گلایه‌های خود را مطرح می‌کنند.

در جریان بازدید از مرکز ۱۴۲۰، مدیر رسیدگی به شکایات سازمان تأمین اجتماعی نیز پای صحبت تعدادی از تماس‌گیرندگان نشست و موضوعات مطرح‌شده را پیگیری کرد.

مسئولان این مرکز اعلام کردند درخواست‌هایی که نیازمند بررسی بیشتر باشد، پس از ثبت و ارائه کد پیگیری به واحدهای مربوط ارجاع می‌شود و روند رسیدگی تا حصول نتیجه دنبال خواهد شد.

بیمه‌شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان علاوه بر تماس با شماره ۱۴۲۰، می‌توانند از طریق سامانه ارتباطات مردمی به نشانی www.۱۴۲۰.tamin.ir نیز پرسش‌ها، درخواست‌ها و شکایت‌های خود را ثبت کنند.