تیم فوتسال بانوان کشورمان در سومین و آخرین دیدار خود در مرحله گروهی بازی‌های المپیک جوانان سنگال، مقابل ایتالیا به پیروزی رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم فوتسال دختران کشورمان در بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۲۶ داکار، در سومین مسابقه خود در گروه B این رقابت‌ها امروز به مصاف تیم ایتالیا رفت و در پایان موفق شد با نتیجه ۳ بر یک حریف خود را شکست دهد.

تیم فوتسال بانوان جوان ایران پیش از این نیز با پیروزی مقابل تیم‌های کاستاریکا و کامرون، صعود خود به مرحله نیمه‌نهایی این رقابت‌ها را قطعی کرده بود تا با کسب سه پیروزی پیاپی، مرحله گروهی را با اقتدار به پایان برساند و به عنوان سرگروه به مرحله نیمه نهایی صعود کند.