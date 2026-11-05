استاندار آذربایجان‌غربی گفت: راه‌اندازی واحد‌های تولیدی با وجود شرایط دشوار و دو جنگ تحمیلی اخیر، اتفاقی ارزشمند و زمینه‌ساز توسعه اقتصادی استان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی افتتاح و راه‌اندازی واحد‌های تولیدی را با وجود شرایط دشوار و دو جنگ تحمیلی اخیر، اتفاقی ارزشمند و زمینه‌ساز توسعه اقتصادی استان دانسته و بر تداوم حمایت از سرمایه‌گذاران تأکید کرد.

رضا رحمانی امروز در آیین افتتاح کارخانه گچ سلماس، با اشاره به نقش واحد‌های صنعتی در رونق اقتصادی، افزود: هر پروژه تولیدی قطعه‌ای از پازل توسعه استان است و تکمیل زنجیره تولید و صادرات در کنار اجرای طرح‌های صنعتی، می‌تواند مسیر رشد و پیشرفت آذربایجان‌غربی را هموار کند.

وی همچنین تکمیل راه‌ها و محور‌های مواصلاتی، توسعه راه‌آهن، احداث پایانه‌های صادراتی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز را از الزامات تحقق نهضت توسعه استان برشمرده و خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری‌های صنعتی زمانی به بهره‌وری و پایداری مطلوب می‌رسند که زیرساخت‌های لازم نیز هم‌زمان توسعه یابند.

استاندار آذربایجان‌غربی بر ظرفیت‌های ویژه شهرستان سلماس نیز اشاره کرده و افزود: مهم‌ترین موضوع توسعه‌ای این شهرستان، مسئله مرز است و با تکمیل و افتتاح آن، تحولات قابل‌توجهی در حوزه اقتصادی و تجاری منطقه رقم خواهد خورد.

رحمانی همچنین از انتخاب پیمانکاران مرز‌های سرو و بازرگان و رفع موانع سرمایه‌گذاری و تأمین سرمایه در گردش فعالان اقتصادی خبر داده و اضافه کرد: همراهی بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل فعالیت تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران ضروری است.

وی در پایان، سرمایه‌گذاری و مدرسه‌سازی با مشارکت خیرین را از اولویت‌های توسعه شهرستان‌ها دانسته و افزود: با توجه به اهمیت مدیریت محله‌محور، رسیدگی به مطالبات مردم و تقویت خدمت‌رسانی در محلات در دستورکار است.