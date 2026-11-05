«شبهای اقتدار»؛ میدان حماسهآفرینی مردم انقلابی بوشهر
شبهای اقتدار» در استان بوشهر، میدان حماسهسازی و حماسهآفرینی مردمی انقلابی است که همواره پای کار ایران ایستادهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، «شبهای اقتدار» با حضور گسترده اقشار مختلف مردم بوشهر، جلوهای از وحدت و همدلی در حمایت از نظام و انقلاب است. این رویداد مردمی فرصتی برای نمایش توانمندیهای بومی، تقویت روحیه انقلابی و تجدید میثاق با آرمانهای امام و شهدا فراهم میکند؛ مردمی که بار دیگر نشان دادند در همه صحنهها پای کار ایران ایستادهاند.