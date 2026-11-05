کارخانه تولیدگچ زیرکار با سرمایه‌گذاری ۱۳۰۰ میلیارد ریالی و ظرفیت اسمی تولید سالانه ۱۰۰ هزار تن گچ با حضور استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی و محلی در سلماس، به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، کارخانه تولیدگچ در شهرستان سلماس، با سرمایه‌گذاری ۱۳۰۰ میلیارد ریالی و ظرفیت اسمی تولید سالانه ۱۰۰ هزار تن گچ زیرکار، امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی و محلی در قالب رویداد اینوا به بهره‌برداری رسید.

این مجموعه در مرحله نخست فعالیت، زمینه اشتغال مستقیم ۲۱ نفر را فراهم کرده و در کنار آن، با فعال‌سازی مشاغل مرتبط و زنجیره تأمین و توزیع، می‌تواند فرصت‌های شغلی بیشتری در منطقه ایجاد کند.

یکی از اهداف اصلی راه‌اندازی این واحد تبدیل ظرفیت‌های معدنی منطقه به محصولات دارای ارزش افزوده است که به جای خام‌فروشی، بر فرآوری مواد معدنی، تقویت تولید داخلی و بهره‌گیری اقتصادی از منابع بومی تأکید دارد.

راه‌اندازی این واحد تولیدی را می‌توان گامی در مسیر تقویت زیرساخت‌های صنعتی سلماس دانست که با پیوند سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی و ایجاد اشتغال، زمینه حضور پررنگ‌تر این شهرستان در عرصه تولید و توسعه اقتصادی آذربایجان‌غربی را فراهم می‌کند.