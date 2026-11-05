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سرپرست شرکت نفت و گاز پارس با اشاره بر ضرورت تسریع در تکمیل عملیات بازسازی واحد آسیبدیده پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی، بر پایش روزانه فعالیتهای باقیمانده در راستای بازگشت این واحد به مدار تولید تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حمیدرضا مسعودی از طرح بازسازی واحد آسیبدیده پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی بازدید و راهبردهای لازم را به منظور تعیین تکلیف اقدامات باقیمانده به پیمانکاران و تیمهای اجرایی این طرح ابلاغ کرد.
سرپرست شرکت نفت و گاز پارس با تأکید بر اینکه اولویت نخست این شرکت در فرایند بازسازی پالایشگاههای آسیبدیده، بازگرداندن واحد آسیبدیده این فاز به مدار تولید است، بیان کرد: در راستای پایبندی به تعهدات زمانی طرح همه فعالیتهای باقیمانده باید در اولویت پیگیری قرار گیرند و روند اجرای آنها بهصورت روزانه پایش و کنترل شوند.
مسعودی با اشاره به تداوم عملیات بازسازی در شرایط جنگ و همزمان با استمرار بهرهبرداری از پالایشگاه، از تلاش تیمهای اجرایی این طرح قدردانی کرد و افزود: معیار اصلی ثمربخشی اقدامات انجامشده، بازگشت این واحد به چرخه تولید، با رعایت دقیق اصول و رویههای ایمنی است.