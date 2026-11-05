به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حمیدرضا مسعودی از طرح بازسازی واحد آسیب‌دیده پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی بازدید و راهبرد‌های لازم را به منظور تعیین تکلیف اقدامات باقیمانده به پیمانکاران و تیم‌های اجرایی این طرح ابلاغ کرد.

سرپرست شرکت نفت و گاز پارس با تأکید بر اینکه اولویت نخست این شرکت در فرایند بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده، بازگرداندن واحد آسیب‌دیده این فاز به مدار تولید است، بیان کرد: در راستای پایبندی به تعهدات زمانی طرح همه فعالیت‌های باقی‌مانده باید در اولویت پیگیری قرار گیرند و روند اجرای آنها به‌صورت روزانه پایش و کنترل شوند.

مسعودی با اشاره به تداوم عملیات بازسازی در شرایط جنگ و هم‌زمان با استمرار بهره‌برداری از پالایشگاه، از تلاش تیم‌های اجرایی این طرح قدردانی کرد و افزود: معیار اصلی ثمربخشی اقدامات انجام‌شده، بازگشت این واحد به چرخه تولید، با رعایت دقیق اصول و رویه‌های ایمنی است.