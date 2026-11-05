امسال ۳۱۸ وقف جدید در مازندران ثبت شده و نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان از محل موقوفات براساس نیات واقفان هزینه شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، حجت الاسلام حیدری مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران در نشست خبری اوقاف شهرستان بابل، اجرای نیات واقفان را از مهم‌ترین مأموریت‌های سازمان اوقاف و امور خیریه دانست و افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان از محل موقوفات و براساس نیات واقفان هزینه شده است.

وی گفت: بخش قابل توجهی از این اعتبارات در برگزاری مراسم عزاداری حضرت سیدالشهدا (ع)، حمایت از مراکز درمانی و بیمارستان‌ها، اجرای طرح‌های عمرانی و تأمین نیاز‌های اماکن متبرکه هزینه شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با تأکید بر امانتداری در اجرای نیات واقفان افزود: منابع حاصل از موقوفات باید در همان مسیری هزینه شود که واقفان هنگام وقف تعیین کرده‌اند.

حیدری با اشاره به ثبت ۳۱۸ وقف جدید در استان، توجه به نیاز‌های واقعی جامعه را از ویژگی‌های این وقف‌ها دانست و گفت: کارشناسان اوقاف با بررسی نیاز‌های اجتماعی، فرهنگی، درمانی و اقتصادی مردم، زمینه هدایت نیات واقفان به موضوعات اولویت‌دار را فراهم کرده‌اند.

وی حمایت از ایتام، تسهیل ازدواج جوانان، پشتیبانی از فعالیت‌های دانشگاهی و علمی، توسعه زیرساخت‌های درمانی و ایجاد مراکز خدماتی را از جمله موضوعات وقف‌های جدید برشمرد و افزود: بخشی از این موقوفات با رویکرد غیرانتفاعی و با نیت حمایت از بیماران، ایتام و فعالیت‌های علمی و دانشگاهی شکل گرفته‌اند.

مدیرکل اوقاف مازندران همچنین به موقوفات شاخص استان، از جمله موقوفات مرتبط با حمایت از کودکان یتیم در شهرستان نور و موقوفات خیراندیشانی همچون حاج محمد چراغی اشاره کرد.

حیدری با بیان اینکه مازندران از گذشته موقوفات ارزشمند و تاریخی متعددی داشته است، گفت: در شهرستان‌هایی همچون قائم‌شهر، ساری و آمل نمونه‌هایی از این موقوفات وجود دارد و شناسایی و مستندسازی دقیق آنها به بررسی و پژوهش کارشناسی نیاز دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، استفاده از ظرفیت موقوفات برای توسعه کشاورزی و تولید محصولات راهبردی را از اولویت‌های اوقاف مازندران دانست و افزود: با توجه به اهمیت امنیت غذایی و حمایت از تولید داخلی، تلاش می‌کنیم بخشی از ظرفیت موقوفات را در مسیر تقویت فعالیت‌های کشاورزی و افزایش بهره‌وری به کار بگیریم.

مدیرکل اوقاف مازندران گفت: حمایت از تولید محصولات اساسی، از موضوعات مورد تأکید مسئولان سازمان اوقاف، به‌ویژه حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور است.

برزگر، مدیر اوقاف و امور خیریه شهرستان بابل نیز در این نشست خبری از اجرای طرح‌های عمرانی و اقتصادی با محوریت توسعه زیرساخت‌های مسکونی، تجاری و اداری خبر داد و گفت: یک طرح جدید نیز در این حوزه در دست اقدام است که جزئیات آن پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به ورود اوقاف به حوزه سلامت و درمان افزود: یکی از برنامه‌های مهم در دست پیگیری، مشارکت در راه‌اندازی مجموعه‌ای با محوریت درمان بیماری سرطان است که مذاکرات و اقدامات اولیه آن به نتایج امیدوارکننده‌ای رسیده است.

مدیر اوقاف و امور خیریه شهرستان بابل ابراز امیدواری کرد این طرح پس از تکمیل مراحل اجرایی و نهایی شدن توافق‌ها، وارد مرحله عملیاتی شود و جزئیات آن در آینده نزدیک به اطلاع مردم و رسانه‌ها برسد.