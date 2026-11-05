به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در سومین روز مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان در قطر و کسب سهمیه المپیک لس آنجلس، هانیه رستمیان و سامیه یاسی در تپانچه ۱۰ متر بانوان، در خط آتش ایستادند.

در پایان دور مقدماتی، هانیه رستمیان با ۵۸۱ امتیاز در رده هفتم ایستاد و راهی فینال شد. سامیه یاسی نیز با امتیاز ۵۷۹ در رده یازدهم ایستاد و با اختلاف تنها یک امتیاز از صعود به فینال بازماند.

چین (دو نماینده)، سنگاپور، هند (دو نماینده)، مجارستان و هنگ‌کنگ همراه هانیه رستمیان در فینال مسابقات حضور دارند.